مصر لإدارة الأصول العقارية: نعيد تطوير وسط البلد لتصبح باريس الشرق





وأضاف " طه عبد الناصر" خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن الشركة تعمل حاليا على إعادة إحياء منطقة وسط البلد لتصبح "باريس الشرق" مرة أخرى ، بناء على إرادة الدولة فى ذلك إضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لأفتا إلى أن الشركة تعمل على هذا المشروع بتنسيق مع كافة الجهات المعنية مثل محافظة القاهرة.





وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، أن المعايير الفنية لتطوير منطقة وسط البلد تتم دراستها بعناية كبيرة مع جهاز التنسيق الحضاري.





قال المهندس طه عبد الناصر رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الشركة تعمل على تطوير حوالى 80% من عقارات وسط البلد.