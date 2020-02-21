الوادي الجديد تحصد مراكز متقدمة بمسابقة ألعاب القوى

أعلن صلاح مرغني، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، فوز طلاب مدرسة التربية الفكرية المشاركين في تصفيات ألعاب القوى بثلاثة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

وقال مرغنى، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن الطالبة إيمان محمد شافعي، حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية بــ ٢٠٠ متر عدو بنات (تربية فكرية)، ووثب طويل الطالب محمد عاطف يوسف، المركز الثاني بالجمهورية دفع الجولة، والطالبة راند زين العابدين عبد المعز، ثالث جمهورية دفع الجلة (متلازمة داون).

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وأشار إلى أن البطولة تقام بمدينة أبو قير بالإسكندرية ويرافق فريق المحافظة أيمن آدم، مدير إدارة التربية الخاصة وإشراف: محمد حسن أحمد وسلوى ماهر محمود، بالمدرسة الفكرية بالخارجة، سعيد إبراهيم، مرفت عبد الرحيم، بالمدرسة الفكرية بالداخلة.





من جانب آخر أعلن مدير عام مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة الوادي الجديد، محسن حسب، اليوم الجمعة، عن تنفيذ مشروع " معرض كتاب القرية بمركز الداخلة".





وأكد أن المعرض مقام حاليًا بقرية الراشدة، وتنوعت عناوين الكتب بالمعرض ما بين الآداب والفنون والتاريخ والفلسفة والطفل وغيرها من المجالات المتعددة التي تلبي احتياجات أبناء القرية من الكتب المتنوعة، من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة من الكتب والموسوعات ومجلات قطر الندى للطفل وكلها بأسعار رمزية.





وأضاف محسن، أنه يقام على هامش المعرض ورش تعليم الرسم للأطفال، ويجري عقد ندوات لأهالي القرية عن الانتماء والمواطنة وصالون للشعر وعروض فنية لفرق الموسيقى العربية والتنورة وكورال الأطفال.