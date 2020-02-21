سقوط أمطار متوسطة على قرى ومدن كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، سقوط أمطار متوسطة على كافة مدن وقرى المحافظة، خاصة في مراكز البرلس وبلطيم ومطوبس.





وسجلت درجات الحرارة في محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، 12 درجة مئوية، وبلغت سرعة الرياح 16 كم / ساعة.



وتحولت بعض الشوارع خاصة في قرى كفر الشيخ، إلى برك من الوحل، نتيجة لعدم رصفها، واستمرار سقوط الأمطار على مدار اليومين الماضيين.





ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن، برفع مياه ومخلفات الأمطار ومنع تراكم برك المياه في الشوارع.





كما دفعت الوحدات المحلية في عدد من القرى والمدن بسيارات كسح المياه لسحب مياه الأمطار والوحل من الشوارع حرصًا على عدم إعاقة حركة سير المارة والمركبات.



