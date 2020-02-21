نادية عبد الله: 8 آلاف أصم وضعيف السمع يولد كل عام بمصر

قال نادية عبد الله، رئيس المؤسسة المصرية لحقوق الصم، إن الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي عقدت اجتماعا مع عدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المهتمين بـ ذوي الإعاقة السمعية فى حضور المجلس القومى لشئون الإعاقة.





وأضافت "عبد الله"، خلال مداخلة هاتفية لها، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،أن وزارة التضامن أعلنت إ طلاق حملة لتوفير السماعات لضعاف السمع وتوفير المترجمين، واعتماد مترجمي لغة الإشارة، وقاموس الإشارة، وخدمات ذوي الإعاقة داخل الخدمات، والتدريب على كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية.





وتابعت رئيس المؤسسة المصرية لحقوق الصم، أن خلال الاجتماع،أعلنت وزارة التضامن أعداد قاعدة بيانات لذوي الإعاقة في مصر، بناءا على القاعدة الموجودة ضمن المواليد الموجودة بالفعل، إضافة إلى قاعدة البيانات لدى الجهاز المركزى والتى تحصر حوالى 4 ملايين أصم.



