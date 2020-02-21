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برلمان

صناعة البرلمان: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرا لحل مشكلات المصانع المتعثرة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:41 م
المصانع المتعثرة
المصانع المتعثرة
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فريدة محمد
أشاد النائب نافع هيكل، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمبادرة البنك المركزي والحكومة التي تهدف إلى إحياء المصانع المتعثرة والعمل على إسقاط مديونياتها، مؤكدًا إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرا لحل مشكلات المتعثرين واعادة تشغيل المشروعات الصناعية المتعثرة.

وأضاف "هيكل"، في بيان له، اليوم، أن الحكومة تعمل على فحص ملفات المستثمرين الصناعيين المحجوز عليهم بسبب الضرائب أو التأمينات وغيرها من المستحقات الحكومية والعمل على حل هذه المشكلات في إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة والعمل على عودة المصانع المغلقة للعمل مرة أخرى، موجهًا التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى ومحافظ البنك المركزي، لإيجاد حلول لملف المصانع المتعثرة تنفيذا لتكليفات مؤسسة الرئاسة للنهوض بقطاع الصناعة باعتباره عصب الاقتصاد المصري.

وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلي أن تشغيل المصانع المتعثرة وحل مشكلاتها يوفر على الدولة مليارات الجنيهات المطلوبة لإنشاء مصانع جديدة، كما أنه سيعيد الأمل لعشرات الآلاف من العاملين، وأوضح أن الأحداث السياسية منذ 2011 كانت سببا رئيسيا فى وقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذى أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلى أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، ما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.
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