جامعة حلوان فى أسبوع... تنظيم حملات توعوية ضد فيروس كورونا.. البحث العلمي تدعم مشروع تطبيقات الغزل في الموضة لطلاب التطبيقية.. افتتاح نموذج محاكاة البورصة المصرية

حملات توعوية مستمرة بجامعة حلوان ضد فيروس كورونا

البحث العلمي تدعم مشروع تطبيقات الغزل في الموضة لطلاب تطبيقية حلوان

افتتاح نموذج محاكاة البورصة المصرية بجامعة حلوان





نظمت كلية التمريض بجامعة حلوان بمقر كلية هندسة حلوان، ندوة تثقيفية ضمن حملة توعوية تقام تحت عنوان كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.



يشرف على تنظيم الندوة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، والدكتورة سحر أحمد شفيق وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



ورحب الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان، الدكتور قرني رجب وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالأساتذة من كلية التمريض وكذلك الطلاب والعاملين بكلية الهندسة وذلك خلال اللقاء الذي يعقد في إطار التعاون بين كليات جامعة حلوان لنشر الوعى الصحي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



وحاور في الندوة الدكتورة سحر احمد شفيق وكيل كلية التمريض والدكتور محمد احمد و الدكتور احمد علي من قسم الإدارة بكلية التمريض.



تضمنت الندوة التعريف بالإجراءات الوقائية لتقليل خطر الإصابة بالفيروس، وتوعية الطلاب والعاملين بكلية الهندسة بحلوان بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالوقاية ، وقدم المحاضرين بالندوة شرح مفصل للإجراءات وعرض مجموعة من الصور لسهولة إيصال المعلومة للطلاب والعاملين.



وتهدف الحملة التوعوية لكلية التمريض إلى التأكيد على أهمية الثقافة الصحية، والتوعية بوسائل انتقال الفيروس، وتقديم الإرشادات اللازمة لتجنب الإصابة به، وضرورة اتباع العادات الصحية السليمة للحماية من الكثير من الأمراض وأهمها غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض البرد أو الانفلونزا والابتعاد عن بؤر العدوى.





فاز مشروع تخرج، بعنوان تطبيقات الغزل في الموضة والأغراض التقنية، لطلاب بقسم الغزل والنسيج والتريكو بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بالتمويل للتنفيذ خلال الفصل الدراسي الثاني، ضمن مبادرة "مشروعي بدايتي" الذي تموله أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتمويل مشروعات التخرج بالكليات المختلفة، وهي المشروعات التي يتم تنفيذها بالكلية بدعم ورعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية.



ويتناول المشروع التطبيقات المتنوعة للغزل بإعتباره عصب صناعة النسيج وذلك في المجالات المرتبطة بصناعة المنسوجات سواء أقمشة الملابس والمفروشات بالإضافة للاستخدامات الحديثة الخاصة بالأقمشة التقنية مثل أقمشة الملابس الرياضية والأقمشة المستخدمة في الحماية والأقمشة الطبية والأقمشة الذكية.



وينفذ المشروع تحت إشراف د. إيمان أبوطالب، د. أيمن السيد، د. عفاف فرج، د. نهلة عبد المحسن، د. عبير داود، المهندسة إسراء رمضان والطلاب رنا علاء الدين ، مهند ياسر عليوة، بلال مسعد سعد.





بدأت بجامعة حلوان فعاليات "نموذج محاكاة البورصة المصرية" والذي يقام تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، و يعد أفضل منصة للتدريب العملى والنظرى على كل ما يخص البورصة المصرية، لبناء شباب واعي قادر على العطاءو النفع العام للمجتمع مع صقل قدراتهم وتأهيلهم لدخول لسوق العمل بعد التخرج.



وتشمل فعاليات النموذج تدريس ٨ محاضرات خلال ٨ أسابيع بقاعة المكتبة المركزية بالحرم الجامعى، وتحتوي المحاضرات على محتوى علمي للبورصة المصرية وشرح محتوى مهني في العديد من المجالات الهامة مثل التنمية البشرية وريادة الأعمال والعمل الحر والتعليم الذاتي والتخطيط وغيرها من مجالات سوق العمل .



وتدعم جامعة حلوان نماذج المحاكاة والأنشطة الطلابية، بهدف تحصيل العلم من خلال تنظيم هذه النماذج حتى يتمكن الطالب من خلالها من التعرف على الثقافات الدولية وطبيعة عمل منظمات المجتمع المدني، حيث تسهم النماذج في بناء فكر الطلاب ورفع مستوى الوعي لديهم وطرح الرؤى السياسية المختلفة في جميع القضايا الوطنية والعالمية المطروحة، بالإضافة إلى كونها فرصة لمنح الشباب خبرات حياتية من خلال طرح الآراء والأفكار و إتاحة التدريب على إدارة المناقشات والحوار الديمقراطي.



ويهدف نموذج محاكاة البورصة المصرية إلى رفع الوعي الإدراكي لدى الطالب الجامعى بآليات العمل فى البورصة المصرية، ومعرفة الطالب الجامعى بأساسيات البورصة والعمل على فهم مجالات العمل المتاحة فيها، والعمل على تقليل الفجوة بين النظام الأكاديمي وسوق العمل للطالب الجامعي.

