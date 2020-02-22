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تعليم

مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية الأزهرية حتى 28 فبراير

السبت 22/فبراير/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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قســم التعليــــم
قرر قطاع المعاهد الأزهرية مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية، للتقدم لامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية، للعام الدراسي 2019/2020م، إلكترونيًّا؛ لتكون حتى  28 فبراير 2020م.

ودعا قطاع المعاهد الأزهرية طلاب الشهادة الثانوية للقيام بالخطوات التالية:

يحصل الطالب على (اسم المستخدم ـ كلمة السر) من خلال مسئول التحول الرقمي بالمعهد، والذي يراجع معه كيفية تسجيل البيانات وطباعة الاستمارة بشكل صحيح ، ثم يقوم الطالب بالدخول على الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــــــا؛ باسم المستخدم الذي حصل عليه من مسئول التحول الرقمي؛ لمراجعة وتحديث بياناته بشكل إلكتروني، ثم يقوم بحفظ البيانات وطباعتها ، ثم يتوجه الطالب بالاستمارة المطبوعة إلى مسئول شئون الطلاب بالمعهد؛ لمراجعة الاستمارة ومطابقتها بالاستمارة الورقية، والتوقيع عليها بصحة البيانات.

 ويعد ذلك أحد نتائج مبادرة رائد التحول الرقمي التي أطلقها مركز المعلومات بالأزهر الشريف في وقت سابق؛ حيث يقوم رائد التحول الرقمي بتشغيل عدد من البرامج والخدمات الإلكترونية بالمعاهد والإدارات الأزهرية.
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