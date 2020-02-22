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تعليم

منطقة البحر الأحمر الأزهرية تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة مدير إدارة الامتحانات

السبت 22/فبراير/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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قســم التعليــــم
أعلن محمود خيري مدير إدارة التنسيق بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية ، عن حاجة المنطقة لشغل وظيفة (مدير إدارة الامتحانات) بديوان عام المنطقة ندبًا؛ لتيسير الأعمال بصفة مؤقتة لحين شغلها بصفة رسمية من قطاع المعاهد الأزهرية. 

وأشار " خيرى" إلى أن الشروط الواجب توفرها هي كالآتي: قضاء مدة بينية مقدارها عامين على الأقل فى المستوى الوظيفى الأول (أ) أو أقدمية سنتين ، و أن يكون حاصلًا على مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل ، و أن يكون المتقدم مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفى ، وأن يكون لدى المتقدم المهارات والقدرات اللازمة لشغل هذه الوظيفة ، و ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من (٥) أيام متصلة أو (١٠) أيام منفصلة، وألا يكون محالًا للمحكمة التأديبية. وعلى راغبي التقدم لشغل هذه الوظيفة الحصول على نموذج طلب شغل الوظيفة من الإدارة التابع لها.

وتم التشديد على أن يقوم المتقدمين بتجهيز المستندات التالية: بيان حالة وظيفية معتمدة ومختومة من جهة العمل ، عدد (١) ملف مدون عليه اسم المتقدم وجهة العمل والوظيفة المراد التقدم إليها ورقم التليفون، على أن ترفق نسخة من كافة المستندات والإنجازات والمقترحات لتطوير تلك الإدارة. يقوم المتقدم بكتابة أبرز الإنجازات وإسهاماته فى مكان عمله قبل التقدم. المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل هذه الوظيفة، وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها. صورة بطاقة الرقم القومي، صورة آخر (٣) تقارير سنوية. 

وتقدم الطلبات من العاملين بديوان عام المنطقة ومعاهدها خلال مدة الإعلان من اليوم السبت الموفق ٢٢ فبراير ٢٠٢٠م، وتستمر إلى يوم الثلاثاء الموافق ٣ مارس ٢٠٢٠م، على أن تجمع الطلبات بالإدارات التعليمية وتسلم بإدارة التنسيق بديوان عام المنطقة يوم الخميس الموافق ٥ مارس .

 كما أكد "خيري" أنه لن يلتفت إلى الطلبات الغير مستوفاة للشروط أو الطلبات المقدمة باليد لإدارة التنسيق، أو المقدمة بعد مدة الإعلان المشار إليها سابقًا، وأشار إلى أنه سوف تتم المقابلات لشغل تلك الوظيفة بقطاع المعاهد الأزهرية.
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