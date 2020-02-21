بـ عزبة السجن.. سلوى عثمان تكشف تفاصيل تدريبها على دور السجانة.. فيديو

أكدت الفنانة سلوى عثمان، إن أصعب مشهد بـ مسلسل «بين السرايات»؛ هو مشهد «الهامبرجر»، لافتة إلى أن المشهد يسرد كيف اكتشف نجلها أنها تقوم بجمع بقايا سندوتشات الهمبرجر من على سور الجامعة.





وأشارت « سلوى» خلال لقائها في برنامج «onset» الذى تقدمه الإعلامية «شيرين حمدي» إلى أن من أحلامها الفنية تجسيد شخصية في عمل فني يتناول فترة الخمسينات والستينات؛ موضحة أن مسلسل «سجن النساء» يعتبر نقطة التحول في حياتها الفنية الثانية، حيث أعقبه أعمال أخرى أفراح القبة وأيوب وبين السرايات وولد الغلابة.





وأوضحت « سلوى» أن دورها فى مسلسل سجن النسا كان مختلفا، حيث قدمت لأول مرة «السجانة»، مشيرة إلى أنها ذهبت إلى عزبة السجن_ «قرية بجانب السجن ومعظم سكانها من السجينات السيدات» لتتعايش مع الشخصيات الحقيقية.





وأكدت «سلوى» تعلمها من والدها الفنان «عثمان محمد علي» الالتزام، مؤكدة أنه ملتزم جدا في حياته الفنية والعملية.