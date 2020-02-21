AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بـ عزبة السجن.. سلوى عثمان تكشف تفاصيل تدريبها على دور السجانة.. فيديو

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:49 م
سلوى عثمان
سلوى عثمان
Advertisements
عبد الخالق صلاح
أكدت الفنانة سلوى عثمان، إن أصعب مشهد بـ مسلسل «بين السرايات»؛ هو مشهد «الهامبرجر»، لافتة إلى أن المشهد يسرد كيف اكتشف نجلها أنها تقوم بجمع بقايا سندوتشات الهمبرجر من على سور الجامعة.

وأشارت «سلوى» خلال لقائها في برنامج «onset» الذى تقدمه الإعلامية «شيرين حمدي» إلى أن من أحلامها الفنية تجسيد شخصية في عمل فني يتناول فترة الخمسينات والستينات؛ موضحة أن مسلسل «سجن النساء» يعتبر نقطة التحول في حياتها الفنية الثانية، حيث أعقبه أعمال أخرى أفراح القبة وأيوب وبين السرايات وولد الغلابة.

وأوضحت «سلوى» أن دورها فى مسلسل سجن النسا كان مختلفا، حيث قدمت لأول مرة «السجانة»، مشيرة إلى أنها ذهبت إلى عزبة السجن_  «قرية بجانب السجن ومعظم سكانها من السجينات السيدات» لتتعايش مع الشخصيات الحقيقية.

وأكدت «سلوى» تعلمها من والدها الفنان «عثمان محمد علي» الالتزام، مؤكدة أنه ملتزم جدا في حياته الفنية والعملية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض فيلم آمن جدًا في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

ترشيحاتنا

عضو سابق بلجنة الحكام يكشف تفاصيل مهمة عن إلغاء هدف الأهلي بالسوبر

متحول جنسيًا.. راقصة عربية تثير الجدل بهذا الفيديو

جحود أب وأم.. قتلا ابنتهما بمنتهى البشاعة في البحيرة لهذا السبب

يتساهل فيه الناس .. فعل من كبائر الذنوب نهى عنه الله ورسوله

جماهير الزمالك من مطار القاهرة: كهربا زي إينو خدوه مش عايزينه.. صور

فرجاني ساسي: خدعت علي معلول ومحمد الشناوي فى السوبر | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف مثير للجدل من عروس تجاه صديقتها الحامل قبل حفل الزفاف.. تفاصيل

حيلة ذكية من صينية لحماية طفلتها من عدوى كورونا أثناء الدراسة.. شاهد ماذا فعلت

هنتعشى إيه النهاردة.. جربي أكلة البرك التركية مع السلطة اليونانية