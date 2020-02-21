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محافظات

خروج 25 حالة من المصابين باشتباه تسمم في أسوان

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:16 م
خروج 25 حالة المصابين
خروج 25 حالة المصابين بإشتباه تسمم بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان أنه تم خروج 25 حالة من المصابين بإشتباه تسمم غذائى بمنطقة زرزارة بمطلع الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، من إجمالى 65 حالة كانت مستشفى حميات أسوان استقبلتهم اليوم الجمعة.

جاء الإشتباه بتسمم هذه الحالات بعد تناولهم وجبة فاسدة عبارة عن "أرز وخضار ولحم"، وجارى متابعة وملاحظة باقى الحالات المحتجزة بالمستشفى.   

وكشف وكيل وزارة الصحة بأسوان أنه تم نقل 65 حالة لمستشفي الحميات لإصابتهم بأعراض اشتباه تسمم من قئ وإسهال حيث تم تقديم الخدمة الطبية لهم، مؤكدًا أنه تماثل للشفاء 25 حالة وخرج جميعهم من المستشفى ومتبقي 40 حالة تحت الملاحظة ومن المتوقع خروجهم خلال ساعات.  

وأوضح إيهاب حنفي بأنه الأسباب الأولية وراء ذلك هو تناول بعض الأسر بمنطقة الذيداب شرق مدينة أسوان لوجبات مطهية جاهزة قامت بإعدادها فاعلة خير.  

هذا وقد كانت مستشفى حميات أسوان استقبلت اليوم، الجمعة 65 حالة تسمم غذائى ظهرت عليهم أعراض قيئ وإسهال وآلام فى البطن، بعد تناولهم وجبة فاسدة تم توزيعها عليهم عقب صلاة الجمعة بمنطقة الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان.  

وجاءت أسماء المصابين على النحو التالى..  أميرة.ع.ر 16 سنة، وفتحية.ب.م 35 سنة، وصابر.ع.ج 34 سنة، وزياد.ق.ص 9 سنين، ومروة.ص.م 9 سنين، وضحية.ع.ر 10 سنوات، ومنار.ع.ز 6 سنوات، وفاطمة.م.ب 9 سنوات، وحبيبة.م.ش 10 سنوات، وسيد.إ.ج 8 سنوات، ويوسف.ع.ذ 13 سنة، وأدهم.ج.م 10 سنوات، وفاطمة.ب.ف 43 سنة، ومنى.ع.أ 30 سنة، وفاطمة.ح.م 42 سنة، وإسلام.أ.م 13 سنة. 

وأيضًا أشرف.م.ا 45 سنة، ومحمود.مج 48 سنة، وعيسى.أ.س 36 سنة، وجميل.م.ط 35 سنة، ودعاء.ع.ع 21 سنة، وياسمين.م.م 14 سنة، ودنيا.أ.م 12 سنة، وشيماء.ع.ط 15 سنة، وسومه.ر.أ 35 سنة، وياسمين.ع.ص 16 سنة، وحنان.ع.أ 35 سنة، وأحلام.ع.ي 17 سنة، وزينب.ط.م 35 سنة، وحنان.م.س 7 سنوات، وشقيقها ماهر 4 سنين، وجملات.ج.ح 45 سنة، ورجب.أ 54 سنة، وفاطمة.أ.س 25 سنة، وشقيقتها نصره 35 سنة، وفاتن.م.ط 27 سنة، وصابرة.ج.ط 28 سنة، وعبد الرحيم.ح.ج 6 سنوات، ودعاء.ي.أ 33 سنة" بجانب عدد من الحالات تم شفاءها وخروجها.

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