استجابة لـ صدى البلد.. نقل خط سكة حديد عرب العليقات بالخانكة.. صور

فى استجابة سريعة لتقرير صدى البلد المنشور بعنوان " الموت على حافة البحيرة.. انهيار جدار عازل بين خط قطار الشرق وبحيرة عرب العليقات ينذر بوقوع كوارث.. الأهالى: القطارت تعانى من الإهمال.. نائب رئيس المدينة: نقل شريط السكة الحديد 5 أمتار" أعلنت هيئة السكة الحديد بدء نقل شريط قطار بمنطقة بحيرة عرب العليقات حفاظا على أرواح المواطنين.





قال العميد خالد كشك رئيس مدينة ومركز الخانكة إن نقل الخط يأتي في إطار الإجراءات التي اتخذت بخصوص مرور القطار بجوار بحيرة عرب العليقات للسعي لدرء الخطورة التي يمكن أن يتعرض لها الركاب سواء من أهل العرب أو من خارجها.





وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على ترحيل شريط السكة الحديد لمسافة 5 أمتار في اتجاه سور الصوامع مع إنشاء خط آخر لخدمة الصوامع وأنه من المقرر الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة لضمان توفير الأمان الكامل لهذه المنطقة حيث أنها مجاورة للبحيرة المياه ويمر القطار بصفة يوميا عدة مرات وهو قطار خط 23 يوليو وخط شبين القناطر ولا يوجد خط بديل له.





وكان الأهالي قد اشتكوا من تضررهم من قرب خط قطار الشرق من بحيرة المياه وتآكل وتساقط الصخور بجواره مما يهدد بكارثة.





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الموت على حافة البحيرة.. انهيار جدار عازل بين خط قطار الشرق وبحيرة عرب العليقات ينذر بوقوع كوارث.. الأهالى: القطارت تعانى من الإهمال..نائب رئيس المدينة: نقل شريط السكة الحديد 5 أمتار..صور