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توك شو

متعافٍ من الإدمان: تركت والدتي فاقدة للوعى لإكمال تعاطي الهيروين

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:52 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال أحمد عبده أحد المتعافين من الإدمان، إنه بدأ إدمان المواد المخدرة من حشيش، كحوليات، حبوب مخدرة وهيروين فى سن المراهقة "18 عاما"، مضيفا:" تدخين السجائر كان بوابتي لدخول الادمان.

وأضاف "عبده "، خلال استضافته ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم، أنه تعرض للعديد من المشاكل ومواقف صعبة خلال تعاطيه المخدرات منها، تركه والدته فاقدة الوعى داخل حمام المنزل بعد رؤيتها لها أثناء تعاطيه "بودرة الهيروين" 

وأوضح أنه قرر الاقلاع عن تعاطى المخدرات عندما وصل سن 23 عاما، بعد تعرضه للعديد من الأزمات.

وتابع أحمد عبده، أنه تلقى دعما كبيرا من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وحصل على قرض وأصبح مسؤولا عن الاسرة بعد علاجه من تعاطى المخدرات.

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