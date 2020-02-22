80 %من المصانع والمحلات بلا ترخيص.. محلية البرلمان تطالب بتنسيق وزاري بين الصناعة والبيئة

قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن نسبة المصانع العشوائية والمحلات الغير مرخصة تصل إلي 80%، حيث أعطت الحكومة أصحابها مهلة تصل لـ 5 سنوات بالنسبة للمصانع ذات النشاط السليم عن طريق تقنين التراخيص أو الغلق لحين توافر الشروط وذلك طبقا للقانون، أما بالنسبة للمصانع ذات النشاط المخالف فلها العديد من الأسباب أهمها غياب نشاط المحليات وعدم توافر الشروط المناسبة لذوي المصانع مما يدفهم لسلوك الطريق المخالف.
طالب "النويشي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" بضرورة التنسيق الجمعي بين وزارتي البيئة والصناعة والتنمية المحلية أيضا، وذلك بتشكيل لجان مختصة من شأنها البحث والإشراف الرقابي للتراخيص وفرض العقوبات والغرامات للمخالفات سواء كانت عقوبات مالية أو تشميع تلك المصانع .
أضاف النائب أن، منظومة القمامة الجديدة سيكون لها الأثر الفعال في كيفية تدوير المخلفات والنفايات فهي تشمل خطة كاملة لطرق التخلص منها وذلك عن طريق المدافن الصحية ،كما تحتوي علي أجندة خاصة بالنسبة للمستشفيات ومخلفاتها الطبية، نظرا لإستغلالها في تصنيع الأقطان والوسائد وايضا لعب الأطفال ،فهي تحمل أقصي خطورة علي صحة المواطن.
أشار النائب، أن نفايات البطاريات الكهربائية والمكونات الداخلية لأجهزة الهواتف المحمولة والحاسبات الآلية أثرها جسيم فهي تصيب بالسرطان ،لافتا إلي أن ذلك الأمر تختص به الحكومة، كما أن اجراءات الترخيص لا تحمل شئ من الصعوبة بل هي رغبة أصحاب المصانع في تحقيق المنفعة الشخصية دون النظر للأثر الراجعي الناجم عن ذلك.
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يأتى ذلك بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 7 مصانع أقطان عشوائية بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية، لقيام القائمين عليها بتجميع 166 طنا من مخلفات المستشفيات ونفايات البطاريات الكهربائية، وإعادة تدويرها دون ترخيص.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمشاركة قطاع الأمن العام، تجميع بعض أصحاب مصانع الأقطان العشوائية بالمنطقة الصناعية بمنطقة أبو زعبل بمديرية أمن القليوبية، بتجميع كميات كبيرة من النفايات القطنية "شديدة الخطورة"، من مخلفات المستشفيات وإعادة تدويرها بالمخالفة للقانون، واستخدامها في تصنيع الملابس والوسائد والمراتب ولعب الأطفال، من نفايات البطاريات الكهربائية والمكونات الداخلية لأجهزة الهواتف المحمولة والحاسبات الآلية، والتي تحتوي على مادة الزئبق المسببة للسرطان وأمراض أخرى وإعادة تدويرها وتحويلها لمواد خام أولية وترويجها لمراكز الصيانة الإلكترونية، ما يشكل ضررا على الصحة العامة للمواطنين.
عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية وبمشاركة لجنة فنية مشكلة من الجهات المعنية، جرى استهداف المصانع المُشار إليها وأمكن ضبط 7 مصانع لإعادة تدوير المخلفات دون ترخيص، بإجمالي مضبوطات وزنت نحو 166 طنا، فضلا عن أقمشة وأقطان ونفايات خطرة من مخلفات المستشفيات - مواد خام لزجاجات فارغة لأدوية وعقاقير طبية ومواد مطاطية وبلاستيكية مجهولة المصدر - مواد خام لنفايات خطرة من المخلفات الإلكترونية ومنتج نهائي لبودرة معاد تدويرها معبأة ومعدة للتداول.