80 %من المصانع والمحلات بلا ترخيص.. محلية البرلمان تطالب بتنسيق وزاري بين الصناعة والبيئة

قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن نسبة المصانع العشوائية والمحلات الغير مرخصة تصل إلي 80%، حيث أعطت الحكومة أصحابها مهلة تصل لـ 5 سنوات بالنسبة للمصانع ذات النشاط السليم عن طريق تقنين التراخيص أو الغلق لحين توافر الشروط وذلك طبقا للقانون، أما بالنسبة للمصانع ذات النشاط المخالف فلها العديد من الأسباب أهمها غياب نشاط المحليات وعدم توافر الشروط المناسبة لذوي المصانع مما يدفهم لسلوك الطريق المخالف.





طالب "النويشي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" بضرورة التنسيق الجمعي بين وزارتي البيئة والصناعة والتنمية المحلية أيضا، وذلك بتشكيل لجان مختصة من شأنها البحث والإشراف الرقابي للتراخيص وفرض العقوبات والغرامات للمخالفات سواء كانت عقوبات مالية أو تشميع تلك المصانع .





أضاف النائب أن، منظومة القمامة الجديدة سيكون لها الأثر الفعال في كيفية تدوير المخلفات والنفايات فهي تشمل خطة كاملة لطرق التخلص منها وذلك عن طريق المدافن الصحية ،كما تحتوي علي أجندة خاصة بالنسبة للمستشفيات ومخلفاتها الطبية، نظرا لإستغلالها في تصنيع الأقطان والوسائد وايضا لعب الأطفال ،فهي تحمل أقصي خطورة علي صحة المواطن.

أشار النائب، أن نفايات البطاريات الكهربائية والمكونات الداخلية لأجهزة الهواتف المحمولة والحاسبات الآلية أثرها جسيم فهي تصيب بالسرطان ،لافتا إلي أن ذلك الأمر تختص به الحكومة، كما أن اجراءات الترخيص لا تحمل شئ من الصعوبة بل هي رغبة أصحاب المصانع في تحقيق المنفعة الشخصية دون النظر للأثر الراجعي الناجم عن ذلك.



