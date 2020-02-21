عميد تربية عين شمس يكشف محاور مؤتمرها الدولي المقبل

أعلنت كلية التربية بجامعة عين شمس تنظيم المؤتمر الدولى الرابع بعنوان " كليات التربية والمدرسة تكامل ..تدويل ..تطوير" في 7 مارس المقبل.





وقال ماجد أبو العينين عميد كلية التربية بجامعة عين شمس إن المؤتمر يتضمن 4 محاور تتناول تعزيز التكامل بين كليات التربية والمدرسة و تشجيع المشاركة في مشروعات التعاون المحلى والدولى لإعداد معلم منافس وآليات التكامل ومحاوره بين كليات التربية والمدرسة والمحور الرابع والأخير هو الإسهام فى تطوير منظومة إعداد المعلم والتنمية المهنية المستدامة على أن يتم مناقشة أربعة محاور على مدار ثلاثة أيام مدة انعقاد المؤتمر.





وأكد عميد الكلية أن المؤتمر بالتعاون مع مركز التميز التربوى بالكلية، فى الفترة من ٧: ٩ مارس المقبل بمسرح الكلية.



