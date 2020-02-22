لطلاب المدارس.. تعرف على تفاصيل مسابقة التصوير الفني 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اطلاق مسابقة للتصوير الفني للعام الدراسي 2019/2020 على المراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية التربية الخاصة.





وأوضحت أنه في المرحلة الابتدائية ، مطلوب من الطالب أن يتخيل أنه قام برحلة مع اصدقائه للعالم الخارجي "رحلة للفضاء" ، ورأى في طريقه الكواكب المختلفة الالوان والاخجام وكذلك الاشخاص بأشكالهم وملابسهم الغريبة، وأن يعبر بالرسم في تكوين فنيمترابط مؤكدا على الحركة في هذا الموضوع مستخدما الالوان المناسبة.

وبالنسبة للمرحلة الاعدادية، مطلوب من الطالب أن يعبر بالرسم عن الحرف والمهن التراثية ، حيث تشتهر مصر بممارسة العديد من الحرف والمهن التراثية المختلفة مثل صناعة الفخار والحصير والكليم حيث تتميز كل حرفة ومهنة بمظاهر مميزة تخصها عن غيرها.





وبالنسبة للمرحلة الثانوية ، فمطلوب من الطالب أن يعبر بالرسم عن الاحياء التاريخية ، كإن الطالب ذهب للمدرسة في رحلة إلى مدينة القاهرة واعجبته مظاهر تاريخية حيث تشهد الشوارع القديمة بطرازها المميز وكذلك الجوامع والكنائس التي تميز مصر على مر العصور المختلفة وقصورها وقلاعها بضخامتها وعلوها وغيرها من المظاهر.





وبالنسبة لشروط المسابقة ، فتقوم كل مديرية او ادارة تعليمية بنشر شروط المسابقة على المراحل المخصصة لها ، والمساحة لا تقل عن مساحة كراس الرسم ، وتكتب البيانات التالية خلف كل عمل فني (المديرية، والإدارة، المرحلة، المدرسة، اسم التلميذ، تاريخ الميلاد، السن، رقم التليفون، واسم المدرس المشرف، اسم الموجه، واسم الموجه الاول، اسم الموجه العلم).





وترسل المسابقة مع مندوب من توجيه التربية الفنية إلى مكتب مستشار التربية الفنية بديوان عام الوزارة ، في موعد أقصاه الاربعاء 15 ابريل 2020.