برلمانية تطالب المستشفيات بالتعاون مع شركات خاصة بجمع المخلفات الطبية

قالت النائبة إلهام المنشاوي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن المستشفيات لابد أن تتبع الطرق الرسمية للتخلص من المخلفات الطبية وما تشمله من مواد خام لزجاجات فارغة لأدوية وعقاقير طبية ومواد مطاطية وبلاستيكية مجهولة المصدر من شأنها أن تنشر الأمراض كالفيروسات أو السرطان مما يشكل خطرا علي الصحة العامة للمواطنين.



طالبت "المنشاوي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، بإستقطاب شركات متخصصة في جمع مخلفات المستشفيات حيث يتم التنسيق بين إدارات المستشفيات وتلك الشركات الخاصة، مدعمة حديثها بمثال علي ذلك وهي شركة النهضة بالإسكندرية الخاصة بجمع المخلفات والتخلص منها بطرق أمنة.

وأشارت النائبة إلي أن، قيام عدد من المصانع العشوائية بتجميع كميات كبيرة من النفايات القطنية "شديدة الخطورة"، من مخلفات المستشفيات وإعادة تدويرها بالمخالفة للقانون، واستخدامها في تصنيع الملابس والوسائد والمراتب ولعب الأطفال ،أمر يستدعي التقصي وراء أسباب إنتشاره وان المستشفيات ليست المسؤل الوحيد تجاه هذه المشكلة.



