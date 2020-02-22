برلمانية تطالب المستشفيات بالتعاون مع شركات خاصة بجمع المخلفات الطبية

قالت النائبة إلهام المنشاوي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن المستشفيات لابد أن تتبع الطرق الرسمية للتخلص من المخلفات الطبية وما تشمله من مواد خام لزجاجات فارغة لأدوية وعقاقير طبية ومواد مطاطية وبلاستيكية مجهولة المصدر من شأنها أن تنشر الأمراض كالفيروسات أو السرطان مما يشكل خطرا علي الصحة العامة للمواطنين.
طالبت "المنشاوي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، بإستقطاب شركات متخصصة في جمع مخلفات المستشفيات حيث يتم التنسيق بين إدارات المستشفيات وتلك الشركات الخاصة، مدعمة حديثها بمثال علي ذلك وهي شركة النهضة بالإسكندرية الخاصة بجمع المخلفات والتخلص منها بطرق أمنة.
وأشارت النائبة إلي أن، قيام عدد من المصانع العشوائية بتجميع كميات كبيرة من النفايات القطنية "شديدة الخطورة"، من مخلفات المستشفيات وإعادة تدويرها بالمخالفة للقانون، واستخدامها في تصنيع الملابس والوسائد والمراتب ولعب الأطفال ،أمر يستدعي التقصي وراء أسباب إنتشاره وان المستشفيات ليست المسؤل الوحيد تجاه هذه المشكلة.
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يأتى ذلك بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 7 مصانع أقطان عشوائية بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية، لقيام القائمين عليها بتجميع 166 طنا من مخلفات المستشفيات ونفايات البطاريات الكهربائية، وإعادة تدويرها دون ترخيص.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمشاركة قطاع الأمن العام، تجميع بعض أصحاب مصانع الأقطان العشوائية بالمنطقة الصناعية بمنطقة أبو زعبل بمديرية أمن القليوبية، بتجميع كميات كبيرة من النفايات القطنية "شديدة الخطورة"، من مخلفات المستشفيات وإعادة تدويرها بالمخالفة للقانون، واستخدامها في تصنيع الملابس والوسائد والمراتب ولعب الأطفال، من نفايات البطاريات الكهربائية والمكونات الداخلية لأجهزة الهواتف المحمولة والحاسبات الآلية، والتي تحتوي على مادة الزئبق المسببة للسرطان وأمراض أخرى وإعادة تدويرها وتحويلها لمواد خام أولية وترويجها لمراكز الصيانة الإلكترونية، ما يشكل ضررا على الصحة العامة للمواطنين.
عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية وبمشاركة لجنة فنية مشكلة من الجهات المعنية، جرى استهداف المصانع المُشار إليها وأمكن ضبط 7 مصانع لإعادة تدوير المخلفات دون ترخيص، بإجمالي مضبوطات وزنت نحو 166 طنا، فضلا عن أقمشة وأقطان ونفايات خطرة من مخلفات المستشفيات - مواد خام لزجاجات فارغة لأدوية وعقاقير طبية ومواد مطاطية وبلاستيكية مجهولة المصدر - مواد خام لنفايات خطرة من المخلفات الإلكترونية ومنتج نهائي لبودرة معاد تدويرها معبأة ومعدة للتداول.