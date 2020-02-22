بعد ضبط 7 مصانع تنتج ألعاب أطفال ووسائد من مخلفات مسرطنة.. برلمانيون يفتحون النار على مصانع بير السلم.. مطالب بوضع حلول للحد من التقاعس الإداري وتفشي الرشوة

- برلمانية تفتح النار على مصانع بير السلم
- برلمانية تطالب المستشفيات بالتعاون مع شركات خاصة بجمع المخلفات الطبية
- %80 من المصانع والمحلات بلا ترخيص.. محلية البرلمان تطالب بتنسيق وزاري بين الصناعة والبيئة
صحة المواطن باتت لعبة في أيدي النفوس الجشعة التي تطمح في تحقيق المكاسب المادية غير المشروعة على حساب حياة المواطنين، وما زالت المناورة مستمرة بين الحكومة وأصحاب المصانع العشوائية المخالفة للقوانين، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 مصانع أقطان عشوائية، مما أدى إلى تباين آراء النواب، فبعضهم وجه المسئولية لوزارة الصناعة والبعض الآخر رجح السبب في غياب رقابة المحليات.
من جانبه، قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن نسبة المصانع العشوائية والمحلات غير المرخصة تصل إلى 80%، حيث أعطت الحكومة أصحابها مهلة تصل لـ 5 سنوات بالنسبة للمصانع ذات النشاط السليم عن طريق تقنين التراخيص أو الغلق لحين توافر الشروط وذلك طبقا للقانون، أما بالنسبة للمصانع ذات النشاط المخالف فلها العديد من الأسباب أهمها غياب نشاط المحليات وعدم توافر الشروط المناسبة لذوي المصانع مما يدفهم لسلوك الطريق المخالف.
وطالب "النويشي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بالتنسيق الجمعي بين وزارتي البيئة والصناعة والتنمية المحلية أيضا، وذلك بتشكيل لجان مختصة من شأنها البحث والإشراف الرقابي للتراخيص وفرض العقوبات والغرامات للمخالفات سواء كانت عقوبات مالية أو تشميع تلك المصانع .
وأضاف النائب أن منظومة القمامة الجديدة سيكون لها الأثر الفعال في كيفية تدوير المخلفات والنفايات، فهي تشمل خطة كاملة لطرق التخلص منها وذلك عن طريق المدافن الصحية، كما تحتوي على أجندة خاصة بالنسبة للمستشفيات ومخلفاتها الطبية، نظرا لاستغلالها في تصنيع الأقطان والوسائد وأيضا لعب الأطفال، فهي تحمل أقصى خطورة علي صحة المواطن.
وأشار إلى أن نفايات البطاريات الكهربائية والمكونات الداخلية لأجهزة الهواتف المحمولة والحاسبات الآلية أثرها جسيم فهي تصيب بالسرطان، لافتا إلى أن ذلك الأمر تختص به الحكومة، كما أن إجراءات الترخيص لا تحمل شيئا من الصعوبة بل هي رغبة أصحاب المصانع في تحقيق المنفعة الشخصية دون النظر للأثر الرجعي الناجم عن ذلك.
كما كشفت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، السبب الرئيسي لوجود مصانع الأقطان العشوائية بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية، مؤكدة أن السبب هو غياب الدور الرقابي الإداري، مما أفسح المجال لميلاد مصانع تحت بير السلم كما يقال، وقد قام القائمون عليها بتجميع 166 طنا من مخلفات المستشفيات ونفايات البطاريات الكهربائية، وإعادة تدويرها دون ترخيص مسبق.
وطالبت "متى" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، الحكومة بوضع حلول للحد من التقاعس الإداري وتفشي الرشوة في أغلب المؤسسات، وذلك من خلال إعطاء رواتب كافية للموظفين، كما يعد ذلك أيضا سببا جوهريا في انتشار كل ما هو مخالف وممنوع، مشددة أيضا على أهمية تعيين رؤساء تتمتع بالوعي والشعور بالمسؤلية الاجتماعية قائلة: "الرموز والمناصب بتتغير والمرؤسين مش فاهمين حاجة والنفوس برضو ضعيفة".
وشددت النائبة على ضرورة وضع جدول محدد يجمع المواد المتاحة بشأن تدوير المخلفات والنفايات من قبل وزارة الصناعة، وذلك لحماية وسلامة المواطنين المهددة من تلك المصانع، ومن يخالف هذه شروط الجدول يعاقب، مؤكدة ضرورة إحلال سياسات جديدة تختص بتطوير الأجهزة الرقابية بحيث يكون بكل مؤسسة يوجد بها جهة رقابية.
كما أكدت "متى" ضرورة التطبيق الفعلي لبنود القوانين، مشيرة إلى أن هناك بعض المسئولين لا يشعرون بأهمية أدوارهم وخاصة المحليات، فهي قوانين على الورق وما زالت قيد التنفيذ، والخطوة الواجب اتخاذها هي تدريب وتأهيل الكوادر والعاملين بكيفية تفعيل تلك الأحكام والشروط على أرض الواقع، فنحن بحاجة لتطوير المؤسسات شكلًا وموضوعًا.
في السياق ذاته، قالت النائبة إلهام المنشاوي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن المستشفيات لابد أن تتبع الطرق الرسمية للتخلص من المخلفات الطبية وما تشمله من مواد خام لزجاجات فارغة لأدوية وعقاقير طبية ومواد مطاطية وبلاستيكية مجهولة المصدر، من شأنها أن تنشر الأمراض كالفيروسات أو السرطان مما يشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين.
وطالبت "المنشاوي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، باستقطاب شركات متخصصة في جمع مخلفات المستشفيات، حيث يتم التنسيق بين إدارات المستشفيات وتلك الشركات الخاصة، مدعمة حديثها بمثال على ذلك، وهي شركة النهضة بالإسكندرية الخاصة بجمع المخلفات والتخلص منها بطرق آمنة.
وأضافت النائبة أن قيام عدد من المصانع العشوائية بتجميع كميات كبيرة من النفايات القطنية "شديدة الخطورة"، من مخلفات المستشفيات وإعادة تدويرها بالمخالفة للقانون، واستخدامها في تصنيع الملابس والوسائد والمراتب ولعب الأطفال ،أمر يستدعي التقصي وراء أسباب انتشاره، وأن المستشفيات ليست المسئول الوحيد تجاه هذه المشكلة.
يأتي ذلك بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 7 مصانع أقطان عشوائية بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية، لقيام القائمين عليها بتجميع 166 طنا من مخلفات المستشفيات ونفايات البطاريات الكهربائية، وإعادة تدويرها دون ترخيص.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمشاركة قطاع الأمن العام، تجميع بعض أصحاب مصانع الأقطان العشوائية بالمنطقة الصناعية بمنطقة أبو زعبل بمديرية أمن القليوبية، بتجميع كميات كبيرة من النفايات القطنية "شديدة الخطورة"، من مخلفات المستشفيات وإعادة تدويرها بالمخالفة للقانون، واستخدامها في تصنيع الملابس والوسائد والمراتب ولعب الأطفال، من نفايات البطاريات الكهربائية والمكونات الداخلية لأجهزة الهواتف المحمولة والحاسبات الآلية، والتي تحتوي على مادة الزئبق المسببة للسرطان وأمراض أخرى وإعادة تدويرها وتحويلها لمواد خام أولية وترويجها لمراكز الصيانة الإلكترونية، ما يشكل ضررا على الصحة العامة للمواطنين.
عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية وبمشاركة لجنة فنية مشكلة من الجهات المعنية، جرى استهداف المصانع المُشار إليها وأمكن ضبط 7 مصانع لإعادة تدوير المخلفات دون ترخيص، بإجمالي مضبوطات وزنت نحو 166 طنا، فضلا عن "أقمشة وأقطان ونفايات خطرة من مخلفات المستشفيات - مواد خام لزجاجات فارغة لأدوية وعقاقير طبية ومواد مطاطية وبلاستيكية مجهولة المصدر - مواد خام لنفايات خطرة من المخلفات الإلكترونية - منتج نهائي لبودرة معاد تدويرها معبأة ومعدة للتداول".