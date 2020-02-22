بعد ضبط 7 مصانع تنتج ألعاب أطفال ووسائد من مخلفات مسرطنة.. برلمانيون يفتحون النار على مصانع بير السلم.. مطالب بوضع حلول للحد من التقاعس الإداري وتفشي الرشوة

صحة المواطن باتت لعبة في أيدي النفوس الجشعة التي تطمح في تحقيق المكاسب المادية غير المشروعة على حساب حياة المواطنين، وما زالت المناورة مستمرة بين الحكومة وأصحاب المصانع العشوائية المخالفة للقوانين، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 مصانع أقطان عشوائية، مما أدى إلى تباين آراء النواب، فبعضهم وجه المسئولية لوزارة الصناعة والبعض الآخر رجح السبب في غياب رقابة المحليات.

من جانبه، قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن نسبة المصانع العشوائية والمحلات غير المرخصة تصل إلى 80%، حيث أعطت الحكومة أصحابها مهلة تصل لـ 5 سنوات بالنسبة للمصانع ذات النشاط السليم عن طريق تقنين التراخيص أو الغلق لحين توافر الشروط وذلك طبقا للقانون، أما بالنسبة للمصانع ذات النشاط المخالف فلها العديد من الأسباب أهمها غياب نشاط المحليات وعدم توافر الشروط المناسبة لذوي المصانع مما يدفهم لسلوك الطريق المخالف.





وطالب "النويشي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بالتنسيق الجمعي بين وزارتي البيئة والصناعة والتنمية المحلية أيضا، وذلك بتشكيل لجان مختصة من شأنها البحث والإشراف الرقابي للتراخيص وفرض العقوبات والغرامات للمخالفات سواء كانت عقوبات مالية أو تشميع تلك المصانع .





وأضاف النائب أن منظومة القمامة الجديدة سيكون لها الأثر الفعال في كيفية تدوير المخلفات والنفايات، فهي تشمل خطة كاملة لطرق التخلص منها وذلك عن طريق المدافن الصحية، كما تحتوي على أجندة خاصة بالنسبة للمستشفيات ومخلفاتها الطبية، نظرا لاستغلالها في تصنيع الأقطان والوسائد وأيضا لعب الأطفال، فهي تحمل أقصى خطورة علي صحة المواطن.





وأشار إلى أن نفايات البطاريات الكهربائية والمكونات الداخلية لأجهزة الهواتف المحمولة والحاسبات الآلية أثرها جسيم فهي تصيب بالسرطان، لافتا إلى أن ذلك الأمر تختص به الحكومة، كما أن إجراءات الترخيص لا تحمل شيئا من الصعوبة بل هي رغبة أصحاب المصانع في تحقيق المنفعة الشخصية دون النظر للأثر الرجعي الناجم عن ذلك.





كما كشفت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، السبب الرئيسي لوجود مصانع الأقطان العشوائية بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية، مؤكدة أن السبب هو غياب الدور الرقابي الإداري، مما أفسح المجال لميلاد مصانع تحت بير السلم كما يقال، وقد قام القائمون عليها بتجميع 166 طنا من مخلفات المستشفيات ونفايات البطاريات الكهربائية، وإعادة تدويرها دون ترخيص مسبق.





وطالبت "متى" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، الحكومة بوضع حلول للحد من التقاعس الإداري وتفشي الرشوة في أغلب المؤسسات، وذلك من خلال إعطاء رواتب كافية للموظفين، كما يعد ذلك أيضا سببا جوهريا في انتشار كل ما هو مخالف وممنوع، مشددة أيضا على أهمية تعيين رؤساء تتمتع بالوعي والشعور بالمسؤلية الاجتماعية قائلة: "الرموز والمناصب بتتغير والمرؤسين مش فاهمين حاجة والنفوس برضو ضعيفة".





وشددت النائبة على ضرورة وضع جدول محدد يجمع المواد المتاحة بشأن تدوير المخلفات والنفايات من قبل وزارة الصناعة، وذلك لحماية وسلامة المواطنين المهددة من تلك المصانع، ومن يخالف هذه شروط الجدول يعاقب، مؤكدة ضرورة إحلال سياسات جديدة تختص بتطوير الأجهزة الرقابية بحيث يكون بكل مؤسسة يوجد بها جهة رقابية.





كما أكدت "متى" ضرورة التطبيق الفعلي لبنود القوانين، مشيرة إلى أن هناك بعض المسئولين لا يشعرون بأهمية أدوارهم وخاصة المحليات، فهي قوانين على الورق وما زالت قيد التنفيذ، والخطوة الواجب اتخاذها هي تدريب وتأهيل الكوادر والعاملين بكيفية تفعيل تلك الأحكام والشروط على أرض الواقع، فنحن بحاجة لتطوير المؤسسات شكلًا وموضوعًا.