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محافظات

محافظ الإسكندرية في زيارة مفاجئة لمستشفى جمال عبد الناصر.. صور

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:30 م
.محافظ الإسكندرية
.محافظ الإسكندرية في زيارة مفاجئة لمستشفي جمال عبد الناصر
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أحمد عبد العزيز
قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، بزيارة مفاجئة لمستشفي جمال عبد الناصر بنطاق حي وسط، للتأكد من كفاءة عمل المستشفي وتقديم الخدمات الطبية اللازمة  للمرضى.

وتفقد المحافظ أقسام المستشفى المختلفة، واستفسر من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم لتوفيرها فى الحال، مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة وخاصة التي تخدم قطاعا عريضا من المواطنين. 

وقال "الشريف"، إن يأتي ذلك في إطار حرص الدولة علي رفع وتحسين كفاءة المنظومة الصحية وخاصة الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة بمنظومة التأمين الصحي بالإسكندرية. 

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية مساء اليوم الجمعة، أن الغرض من الزيارة المفاجئة للمستشفي هو الوقوف علي الخدمة الطبية الحقيقية التي تقدم للمرضي.

وأشار "الشريف"، إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة وفي أوقات مختلفة بدون سابق إنذار لمسئولي تلك المستشفيات للتأكد من الخدمات الطبية وكفاءة العمل بها.

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محافظ الإسكندرية في زيارة مفاجئة لمستشفى جمال عبد الناصر.. صور
محافظ الإسكندرية في زيارة مفاجئة لمستشفى جمال عبد الناصر.. صور
محافظ الإسكندرية في زيارة مفاجئة لمستشفى جمال عبد الناصر.. صور
محافظ الإسكندرية في زيارة مفاجئة لمستشفى جمال عبد الناصر.. صور
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