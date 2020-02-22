تحرك برلماني عاجل بشأن أزمة العلاج الحر

قدمت النائبة إلهام المنشاوي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، طلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيه للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن دور العلاج الحر فى الانتهاكات والقصور الذى يتعرض له المريض فى المستشفيات الخاصة من مغالاة فى الأسعار .





أوضحت "المنشاوي" في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد" أن، هناك قصور فى بعض أوجه الخدمة المقدمة للمواطنين ومدى تطبيق معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية فى المستشفيات الخاصة ودور العلاج الحر لتحقيق دورة فى الرقابة المستمر على هذه المستشفيات وحماية المريض وحماية حقوقة.





كما طالبت النائبة، بضرورة مناقشة هذه المشكلة بالجنة الصحة وذلك بحضور الوزير المختص ،لافتة أن الأمر يهم المواطنين بشكل كبير وان تفعيل الرقابة من شأنه أن ينهي هذه الأزمة بإعتبارها واحدة من أهم مشكلات المرضي.