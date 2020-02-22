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حوادث

استولى على 5 آلاف جنيه.. حبس عاطل انتحل صفة مفتش بالصحة للنصب على أصحاب المحلات بالزيتون

السبت 22/فبراير/2020 - 09:01 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة الزيتون الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة مفتش بوزارة الصحة للنصب على صاحب محل والاستيلاء منه على مبلغ 5 آلاف جنيه لإيهامه بقدرته على إنهاء إجراءات محضر سبق تحريره ضده بقيمة 50 ألف جنيه.




وكانت تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط عاطل حال تواجده بشارع سليم الأول دائرة القسم بحوزته بطاقة رقم قومي باسمه  "بمحل إقامة مختلفة" و كارنيه منسوب صدوره من وزارة الصحة باسم / ع س على  "مزور" ومبلغ مالي 600 جنيه وهاتف محمول .


وتبين قيام المتهم بانتحال صفة مفتش أغذية بوزارة الصحة والنصب على  صاحب محل الكائن بمحل الضبط .


بسؤال المجني عليه قرر بسابقة قيام المتهم  بالاستيلاء منه علي مبلغ مالي 5 آلاف جنيه عقب إيهامه بأنه مفتش أغذية بوزارة الصحة وقدرته علي إنهاء إجراءات محضر سبق تحريره ضده بقيمة 50 ألف جنيه .

واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في النصب على المواطنين بأسلوب "انتحال صفة مفتش أغذية بوزارة الصحة".


بتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص نشاطه في النصب علي المواطنين وأقر بارتكابه واقعة نصب أخرى بذات الأسلوب علي النحو التالي:

الاستيلاء علي مبلغ مالي  500  جنيه من صاحب كشك سجائر كائن الدقي / جيزة مقابل إنهاء إجراءات تجديد ترخيص الكشك  ملكه .

باستدعاء المجني عليه الأخير تعرف علي المتهم واتهمه بالنصب عليه، وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بواقعة السرقة تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التى قررت السابق.
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