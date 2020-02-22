بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك.. 22 فبراير ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.
وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد شخصية اليوم 22 فبراير في علم الأرقام..
شخصية اليوم في علم الأرقام..
إذا كنت مولودا في يوم 22 فبراير فإن ذلك يعني أنك ملهم وتميل للقيام بالعمل الذي تستمتع به وتعطي لكل شيء حقه وقيمته. كما أن لديك استعدادا للقيام بتضحيات دائما في سبيل من تحب.
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نصيحة:
هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.