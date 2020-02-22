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توك شو

كارمن سليمان: صوت أمي أحسن مني بكتير.. فيديو

السبت 22/فبراير/2020 - 03:48 ص
كارمن سليمان
كارمن سليمان
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عبد الخالق صلاح
قالت المطربة، كارمن سليمان، أنها من محافظة الشرقية، وجاءت إلي القاهرة من 7 أعوام لتعمل في مجال الغناء؛ لافتة أنها حصلت على جائزة وهي بعمر الـ 16 من دار الأوبرا المصرية . 

وأضافت خلال برنامج "سهرانين" المذاع على فضائية «أون اي» ويقدمه الفنان «أمير كرارة»؛ : "أنا صوت مماتي أحسن من صوتي بكثير بس مكنش في دماغها أنها تحترف الغناء"، موضحة أن زرت بولد في الفترة الأخيرة إسمه زين . 

وأكدت كارمن، أن تتريث في اصدار الاغاني السينجل قبل تركها على السوشيال ميديا، مرددا: «أنا ممكن أعمل اغنية كل 10 ايام بس أنا بحب أدي كل حاجة حقها».

وقدمت كارمن مجموعة من الأغاني الخاصة بها والاغاني القديمة، على هامش استضافتها مع ظافر عابدين ودرة بـــــــــــ برنامج سهرانين مع أمير كرارة. 
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