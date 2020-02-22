أمين عام المجلس القومى للإعاقة.. تأخر اللائحة التنفيذية بسبب غياب التنسيق.. المجتمع بحاجة إلى ثقافة وتوعية للتعامل مع الأطفال المعاقين

أشرف مرعي الأمين العام للمجلس القومى لذوى الإعاقة

عام 2018 هي البداية الحقيقية للاهتمام بذوي الإعاقة

سبب تأخر اللائحة التنفيذية للقانون غياب التنسيق بين الوزارات

التنمر وغياب الثقافة وراء حوادث الأطفال

صندوق دعم ذوي الإعاقة خطوة هامة

متطلبات ذوي الإعاقة لم تحل في وقت واحد



أسباب تأخر اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة؟

ما رأيك في صندوق دعم ذوي الإعاقة؟

هل شهد ذوو الإعاقة إهمالا بعد عام 2018؟



هناك شكوى من ذوي الإعاقة أنهم لم يلقوا الاهتمام المطلوب؟



هناك شكوى من ذوي الإعاقة في المحافظات بسبب الطرق؟

كيف سيتعامل المجلس مع حوادث أطفال ذوي الإعاقة؟

شيء مؤسف لما يحدث مع أطفال ذوي الإعاقة، وهذا يرجع إلى ثقافة التنمر في المجتمع وغياب التوعية والتعامل بهذا الشكل مع الأطفال ذوي الإعاقة، كما أن هناك خطا ساخنا 16736 للإبلاغ عن أي حادث، والمجلس القومي له آليات يتبعها في التعامل مع حوادث التنمر والاغتصاب التي يتعرض لها الطفل.





وبناءً على الواقعة تم تشكيل فريق عمل من المجلس لمتابعة هذه الواقعة، وتقديم جميع سبل المساندة للطفل، كما تم التواصل مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والمجلس القومي للأمومة والطفولة للتنسيق وتيسير الإجراءات اللازمة.



أهم مستجدات المجلس القومي للإعاقة؟

لم تمنعه إعاقته من استكمال مسيرته العلمية حتى حصل على الدكتوراه في التربية الرياضية للأفراد المعاقين جامعة حلوان، بل وأسس الأولمبياد الخاص المصرى، إنه الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة عضو اللجنة العلمية باللجنة البارالمبية الدولية وممثل للائتلاف الأفريقى للإعاقة، الذي خص موقع "صدى البلد" بحوار خاص وأجاب عن تساؤلات كثيرة تهم ذوي الإعاقة في مصر.وإلى نص الحوار..في البداية هو قانون جيد جدا لذوي الإعاقة، وقد يكون سبب التأخير هو تنفيذ معظم مواد القانون وغياب التنسيق التكنولوجي بين الوزارات، بالإضافة إلى المسئوليات الكبيرة على عاتق الوزارات على الجانب الآخر هي صدور بطاقات ذوي الإعاقة لشراء سيارات مخصصة لهم.مشروع صندوق دعم ذوي الإعاقة له دور هام لتمويل أشخاص ذوي الإعاقة لما يحتاجونه من أجهزة تعويضية وأدوية وخدمات أخرى تحتاج إلى تمويلات كثيرة جدا، كما أننا أعطينا رأينا في هذا المشروع الهام من أجل تلبية احتياجات ذوي الإعاقة وفي انتظار موافقة البرلمان عليها.عام 2018 هو عام بداية الاهتمام بذوي الإعاقة، فعلى سبيل المثال الإعلام لم يكن هناك أخبار عن ذوي الإعاقة ينشرها الإعلام، ولا أحد ينكر أن هناك اهتماما واضحا بذوي الإعاقة بعد عام 2018 تمثلت في صدور القانون والمبادرات الخاصة بهم والأنشطة طوال العام.متطلبات ذوي الإعاقة لم تحل في وقت واحد، فهناك مسئوليات كبيرة تقع على عاتق الدولة والوزارات، كما أن القانون رقم 10 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذى صدر مؤخرا يعد إنجازًا كبيرًا وحلمًا لطالما حلمنا به، وقد تحقق في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونسعى حاليًا بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية لتطبيقه.الشكوى من الطرق موجودة في كل المحافظات من جميع المواطنين وليس ذوي الإعاقة بالتحديد، وسبق وأن تحدثنا مع وزارة النقل لتخصص طرقا لذوي الإعاقة.والمجتمع بالكامل في حاجة لزيادة وعيه بخصوص قبول ذوي الهمم، فالأطفال ذوو الإعاقة وذوو الهمم تعرضوا للتهميش خلال فترة طويلة خلال السنوات الماضية بسبب الصورة الذهنية السلبية التي تم تشكيلها في ثقافة المجتمعات منذ سنوات ليس في مصر فقط بل في جميع دول العالم خلال الفترات الماضية.المجلس القومي قام بالكثير من الأنشطة، كما أن المجلس مهتم بالتواصل بشكل مستمر مع وزارة الإسكان؛ لإتاحة الفرص لهم في المدن الجديدة؛ من أجل تسهيل طريق حياتهم بدمجهم في المجتمع في مختلف مناحي الحياة، ولابد من دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الأنشطة المختلفة والتعليم في المدارس العادية لتحسين الصورة النمطية السلبية، كما أن المجلس القومي للإعاقة شارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب هو توعية رواد المعرض بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهم، فضلًا عن زيادة نسبة مشاركة ذوي الإعاقة في هذا الحدث الثقافي الدولي الضخم، ودعم وتشجيع الفنانين من ذوي الإعاقة للمشاركة في المعرض بأعمالهم الفنية في إطار مبدأ الدمج.