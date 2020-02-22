محمود فتح الله: كأس مصر مليئة بالمفاجآت وهدفنا التتويج بها.. فيديو





وأضاف محمود فتح الله ، خلال برنامج «الماتش» ، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدي البلد»، إن كأس مصر من ضمن البطولات التي ينافس عليها، بيراميدز والفريق يركز بشكل كبير جدًا على التتويج به.





وأوضح فتح الله، إن بطولة كأس مصر دائما مليئة بالمفاجآت، مشيرا إن فريقه حقق الفوز على فريق كبير مثل الإسماعيلي، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، لتعرض عدد من لاعبيه للإيقاف.





وأشار فتح الله، إن الفوز على الإسماعيلي، جاء فى وقت هام، قبل السفر لزامبيا لخوض لقاء الكونفدرالية، مؤكدا أن بيراميدز يسعى أيضا للتتويج بلقبه.

قال محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، إنه سعيد بفوز فريقه على الإسماعيلي، خلال المباراة التى جمعت بينهما، مساء الجمعة بكأس مصر.