البحث العلمي تبدأ ورشة حق المؤلف والحقوق المجاورة.. الأربعاء

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن عقد ورشة عمل بعنوان "حق المؤلف والحقوق المجاورة" ، تنظمها الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية وذلك في الفترة من 26 إلى 27 فبراير في مقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.





ويحاضر فى هذه الورشة نخبة متميزة من مدربي الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، وذلك بعرض ومناقشة أهم الموضوعات في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة مع عرض قضايا عملية حديثة فى هذا المجال وتوضيح الإجراءات المتبعة فى هذه الحالات وكيفية التصرف فيها.





الورشة مفتوحة للجميع للتسجيل فيها للحضور،د:

https://forms.gle/Mu1BWTGVxKb41Yx36





وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية الخاصة بمصر(NIPA-Egypt) من خلال التعليم عن بعد بواسطة الأنترنت DL101AEG20S1وهي دورة مجانية.





وينظم الدورة مكتب براءات الاختراع بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية ( الوايبو)، علي أن يكون آخر موعد للتسجيل في الدورة هو 9 10فبراير2020 من خلال الرابط التالي https://welc.wipo.int/acrp/program/dl?cid=DL101AEG20S1





وستبدأ الدورة اعتبارًا من 10فبراير 2020 وحتي 11 إبريل 2020، ولإنشاء حساب لأول مرة علي موقع الدورة برجاء الولوج إلي الرابط التالي





https://welc.wipo.int/authpage/signin.xhtml



