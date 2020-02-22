للعلماء والباحثين.. تعرف على تفاصيل المشاركة والنشر في مجلة البحوث والدراسات الإنسانية

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار تعاونها مع اتحاد مجالس البحث العلمى العربية و إثراءً لهذا التعاون، عن قرار الأمانة العامة للاتحاد إصدار مجلة البحوث والدراسات الإنسانية العدد الحالي للمجلة معنى بالدراسات الاقتصادية من واقع عالمنا العربى.





وأوضحت الأكاديمية أنه يمكن لمن يرغب بالمشاركة بالأبحاث الخاصة به والتى لها علاقة بمجال البحوث والدراسات الإنسانية أن يقوم بإرسال الأبحاث على البريد الإلكترونى [email protected] ، على أن يكون آخر موعد لاستلام الأبحاث 31/7/2020





وفي سياق آخر كانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن عقد ورشة عمل بعنوان "حق المؤلف والحقوق المجاورة" ، تنظمها الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية وذلك في الفترة من 26 إلى 27 فبراير في مقر أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا.





ويحاضر فى هذه الورشة نخبة متميزة من مدربي الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، و ذلك بعرض و مناقشة أهم الموضوعات في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة مع عرض قضايا عملية حديثة فى هذا المجال و توضيح الإجراءات المتبعة فى هذه الحالات وكيفية التصرف فيها .





الورشة مفتوحة للجميع للتسجيل فيها للحضور،د: