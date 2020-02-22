للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم العالي.. سجل عبر الرابط التالي

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تنظم المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي فى نسخته بعنوان "رؤية المستقبل" برعاية رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 2 – 4 إبريل 2020، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وأضاف الوزير، أنه سوف يشارك في فعاليات المنتدى عدد من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بالدول العربية والأجنبية، ورؤساء الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الدولية ذات ترتيب متقدم فى التصنيف العالمي، ورؤساء بعض المنظمات الدولية والإقليمية، وكذا رؤساء اتحادات الجامعات الدولية والعربية والأوروبية والأفريقية والأورمتوسطية، ورؤساء هيئات الاعتماد وضمان الجودة العالمية.





ويشهد المنتدى، لفيف من سفراء الدول العربية والأجنبية فى مصر، ومجلس إدارة الجمعية الملكية للأطباء والجراحين بجلاكسو أسكتلندا، إضافةً إلى عدد كبير من المهتمين بهذا المجال في معظم دول العالم.





ويأتي هذا المنتدى تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب وتأهيلهم لمواكبة التغيرات المستقبلية فى عملية التوظيف، وفي هذا الإطار يناقش المنتدى دور مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل واحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، وذلك فى ظل التغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب علي سوق العمل.





وأوضحت الوزارة أنه للراغبين في التقديم لحضور المنتدى يمكنهم التسجيل عبر الرابط التالي: اضغط هنا





وكان قد انطلقت فعاليات المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرت الفعاليات من 4 إلى 6 أبريل بالعاصمة الإدارية.





وبلغ عدد المشاركين 2000 من كبار المسئولين، و300 شخصية أجنبية من 55 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، حيث ناقش منتدى التعليم العالي تحقيق الجودة في التعليم العالي، كما تناول سبل الارتقاء بوضع الجامعات المصرية في التصنيف الدولي، وتعظيم عائد الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.