تحقيق ساخن عن أزمة المهرجانات.. جولة في عدد السبت من أخبار اليوم

نشرت جريدة أخبار اليوم برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الخياط عددا من الموضوعات الهامة في عددها السبت .





وتصدر اهتمام الجريدة تراجع الدولار أمام الجنيه، تحت عنوان

توقعات باستمرار الانخفاض مع تزايد الاحتياطى النقدی وانتعاش السياحة، الدولار يفقد ۲۱۷ قرشا أمام الجنيه في 14 شهرا" .





كما اهتمت الجريدة بعدد من الموضوعات الأخرى وجاءت عناوينها كالتالي :" الصين تبدأ أول اختبارات لقاح كورونا أبريل المقبل.. حفتر يرفض وقف إطلاق النار حتي إنهاء الاحتلال التركي لليبيا..كارتيرون يطالب بتأجيل قمة الإثنين،

و فايلر الأهلى يعيد حساباته ".





وتحت عنوان المنع ليس الحل نشرت الجريدة تحقيقا مميزا حول أزمة المهرجانات جاءت تحت عناوين :" المنع عنصرية ضد المهمشين شماعة للهروب من التقصير.. أغاني المهرجانات تكشف شيزوفرنيا المجتمع ".





ومن جانبه كتب عمرو الخياط مقالا هاما تحت عنوان :" تجديد الخطاب الفني "، قال فيه :" الفن هو صنوف من البهجة تنشأ نتيجة لإفراز مجتمعي ينتج أنواعا تعبر عن أفكاره، ولا تستمر إلا في محيط حاضن اجتماعي قادر على تذوقها وتعاطيها وتداولها.

وحتى لو كانت بعض أنواع الفن وافدة إلينا فإنها لا يمكن أن

تستقر أو تستمر إلا إذا كان المحيط الاجتماعي رضيها وقبلها

واستقبلها بعد أن تأكد انها قابلة للاندماج في نسيج هويته

الفنية، هنا تتزاوج الفنون تحت شعار »لا أكراه في الفن".





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