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رياضة

محمد حليم: مهمتي مع الحدود صعبة وفوجئت برحيل طارق العشري

السبت 22/فبراير/2020 - 01:19 ص
محمد حليم
محمد حليم
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إسماعيل محمود
ابدى محمد حليم المدير الفني الجديد لفريق حرس الحدود، سعادته بثقة مسؤولو الفريق بإسناد المهمة الفنية له خلفا لطارق العشري الذي رحل لتدريب المصري خلفا لإيهاب جلال.

وقال حليم خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: أن مهمته صعبة مع حرس الحدود خلال الفترة المقبلة في ظل المنافسة الشرسة بالدوري في جميع المراكز.

وأضاف أن الفريق يعاني من إصابات كثير في العناصر الأساسية التي يخوض بها المباريات، مؤكدا أن من الممكن أن تؤثر عليهم.

وتابع أنه يثق في جميع اللاعبين وأن الفترة المقبلة ستسير بشكل جيد سواء من ناحية الأداء أو النتائج وارضاء طموح الإدارة.

وأتم أنه تفاجئ بقرار رحيل طارق العشري المدير الفني السابق لحرس الحدود، ولكن بعدها عقد جلسة مع رئيس النادي وأخبره بأنه سيكون مدير فني للحرس خلفا للعشري وهو ما وافق عليه دون تردد خاصة وأنه من أبناء النادي وكان قائد للفريق.
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