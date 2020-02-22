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رياضة

وليد صلاح الدين: عقوبات اتحاد الكرة يجب أن تكون رادعة

السبت 22/فبراير/2020 - 01:10 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
طالب وليد صلاح الدين لاعب الأهلي السابق بفرض عقوبات رادعة على لاعبي الأهلي والزمالك على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري التي أقيمت في أبوظبي بالإمارات.

الزمالك انتصر على الأهلي بركلات الترجيح وتُوج بلقب السوبر المصري، لكن المباراة شهدت مشادة قوية بين لاعبي الفريقين فور انتهائها.

وقال وليد صلاح الدين أثناء وجوده ببرنامج "الدوري المصري" المذاع على قناة "أون سبورت": "عقوبات اتحاد الكرة كافية ويجب أن تكون رادعة لكي نمنع التوتر في مباراة القمة المقبلة بالدوري، لأن اللقاء سيكون به ضغط كبير".

يذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك يوم الإثنين المقبل في مباراة القمة المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.
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