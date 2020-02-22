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أخبار البلد

أبرأ إلى الله من ثنائي القديم عليه.. عائض القرني: أردوغان عدو الدولة الإسلامية

السبت 22/فبراير/2020 - 02:23 ص
عائض القرنى
عائض القرنى
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كريم ناصر

نشر الداعية السعودي، عائض القرني، فيديو جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وانستجرام  يهاجم فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا انه عدو الدولة الاسلامية . 

قال عائض القرنى فى الفيديو  “أبرأ إلى الله من ثنائي القديم عليه، كنت مخدوعا به كغيري من المسلمين، ولست معصوما ولا نبيا، أظهر لنا حسنا، ونحن نحب الإسلام ونحب من ينصره، لكنه ظهر على حقيقته، ومواقفه مشينة معيبة منها العداء لبلاد الحرمين، وعدم نصرة المسلمين”.

وعدد عائض القرني جرائم أردوغان، قائلا: “هو أول زعيم زار المبكى اليهودي وموثق بالفيديو والصور، ويدعي الآن أنه سيحرر القدس، كم ان لإسرائيل سفارة في بلده”.

وتحدث عن الغزو التركي لسوريا معلقا: باع السوريين كلاما ثم تخلى عنهم، وتدخل في كل فتنة أعلنت في المنطقة، ليبيا سوريا، اليمن.

ووجه رسالة لمؤيديه: “أقول لمن يسبحون بحمده و المتغزلين به عقائد القبورية عنده ونوادي العهر تملأ أرضه، ثم ماذا طبق للإسلام، الخلافة العثمانية احتلال للعام الإسلامي، كما احتل السعودية وهناك مراجع تبين ماذا فعلوا هدموا الدرعية، واحتلو الجنوب، هم مجرد قتلة محتلين غصبة لم ينشروا علما ولا توحيدا، ولا صناعة ولا زراعة”.

وتحدث عائض القرني عن عداء أردوغان للمملكة، قائلا: “يشق صف المسلمين في قمة ماليزيا بدعم المد الصفوي الإيراني، كما يقوم مع كل عدو يعادي المملكة، ويستضيف كل من خان وطنة وكل من تآمر، يعطيهم القوات والأموال والدعم”.

وقال عائض القرني إن قائد الأمة الإسلامية هو الملك سلمان بن عبدالعزيز وليس أردوغان، لأن المملكة أعظم من ناصر قضية فلسطين منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، مختتما: “لن نساوم على البيعة ولا العقيدة ولا طاعة ولاة الأمر.. والنصر لأمة الإسلام”.

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