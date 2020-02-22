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فن

أمير كرارة يوجه تحية للدكتور مجدى يعقوب

السبت 22/فبراير/2020 - 02:12 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى

وجه النجم أمير كرارة، رسالة شكر للدكتور مجدى يعقوب، فى حملة التبرعات التى يقودها، من أجل مرضى القلب فى مصر.

ونشر أمير كرارة صورة عبر حسابه بموقع انستجرام، للدكتور مجدي يعقوب مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، أثناء مشاركته أمس في مبادرة صناع الأمل في دورتها الثالثة التي استقبلتها دولة الإمارات.

يشار إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة، وذلك خلال مبادرة صناع الأمل في دورتها الثالثة.

أمير كرارة، ينتظر عرض مسلسل "الإختيار" في الموسم الرمضاني المقبل 2020، بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة الماضية.

يأتي ذلك، بعد أن قدم بيتر ميمي، 3 أجزاء ناجحة من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجى.
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