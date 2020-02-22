وليد صلاح الدين: تأثير رمضان صبحي في الأهلي زي ميسي مع برشلونة.. فيديو

أكد وليد صلاح الدين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، على أهمية دور رمضان صبحي جناح فريق الكرة بالقلعة الحمراء عن مباراة أمس أمام الزمالك في السوبر المصري.





الزمالك حقق لقب السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه على حساب الأهلي بركلات الجزاء، بنتيجة 4-3.





وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون سبورت: "غياب نجم عن فريق الأهلي يكون مؤثر ، رمضان صبحي سيظهر تأثيره بشكل كبير جدًا في المباريات الكبيرة، مثل ميسي مع برشلونة ورونالدو مع يوفنتوس مثل أي لاعب جيد ولديه شخصية مع فريقه".