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رياضة

وليد صلاح الدين: تأثير رمضان صبحي في الأهلي زي ميسي مع برشلونة.. فيديو

السبت 22/فبراير/2020 - 02:35 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد رشاد
أكد وليد صلاح الدين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، على أهمية دور رمضان صبحي جناح فريق الكرة بالقلعة الحمراء عن مباراة أمس أمام الزمالك في السوبر المصري.

الزمالك حقق لقب السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه على حساب الأهلي بركلات الجزاء، بنتيجة 4-3.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون سبورت: "غياب نجم عن فريق الأهلي يكون مؤثر ، رمضان صبحي سيظهر تأثيره بشكل كبير جدًا في المباريات الكبيرة، مثل ميسي مع برشلونة ورونالدو مع يوفنتوس مثل أي لاعب جيد ولديه شخصية مع فريقه".

وأتم: "أمس إذا كان رمضان متواجدًا أمام علي معلول، لأنهي مواقف كثيرة وحلها بشكل مختلف عما حدث".
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