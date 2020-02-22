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رياضة

جوارديولا: أداؤنا الجيد أمام ليستر سيتى اليوم يعطينا الثقة في مباراة ريال مدريد

السبت 22/فبراير/2020 - 03:56 ص
جوارديولا
جوارديولا
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محمد رشاد
أكد مدرب فريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، مدى أهمية تقديم مباراة جيدة اليوم أمام فريق ليستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد المرتقبة هذا الأسبوع.

ويلتقي الفريقان في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، في ملعب كينج باور.

وتُعد تلك المباراة هي البروفة الأخيرة لمانشستر سيتي قبل اللقاء المرتقب أمام ريال مدريد، يوم الأربعاء القادم، في سانتياجو برنابيو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها شبكة "جول" العالمية:  "كان هناك فارق 12 يومًا بين مباراتنا أمام توتنهام وتلك أمام وست هام، أردت أن أرى إيقاع الفريق".

وأضاف: "نحن لسنا معتادين على مثل هذا الوقت الطويل بدون مباريات، لقد رأيت الكثير من الأشياء الجيدة ضد وست هام من حيث الإيقاع والطريقة التي نلعب بها".

وواصل: "إذا لعبنا جيدًا أمام ليستر سيتي، سنكون أكثر ثقة عند مواجهة ريال مدريد ولكنني لن أخوض مباراة اليوم وأنا أفكر في مباراتنا أمام مدريد".

وتابع: "الفوز في المباريات يساعد على الفوز في المرحلة التالية، هذا أمر طبيعي، من الأفضل أن أذهب إلى مدريد بعد أن أقدم أداءً جيدًا، هذا الأداء سيساعدنا على الفوز بالمباراة".

واستكمل: "لكن في النهاية ستكون منافسة مختلفة، سيكون نهجًا مختلفًا في 180 دقيقة (مباراة الذهاب والإياب أمام مدريد) تجاه ما يتعين علينا القيام به".
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