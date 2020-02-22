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رياضة

جارديان تكشف موقف المحمدي وتريزيجيه من مواجهة أستون فيلا اليوم

السبت 22/فبراير/2020 - 05:29 ص
تريزيجيه والمحمدي
تريزيجيه والمحمدي
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محمد رشاد
يلتقي فريق أستون فيلا، مساء اليوم، مع نظيره فريق ساوثهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة السابعة والعشرين، في معقل ساوثهامبتون.

ونشرت صحيفة "جارديان" الإنجليزية التشكيل المتوقع لأستون فيلا في مباراة اليوم المرتقبة.

وأوضحت أنه من المتوقع تواجد الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي على دكة البدلاء.

يُذكر أن أستون فيلا يحتل حاليًا المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.
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