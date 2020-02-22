شاهد.. الأمير فيصل بن سلمان يزور أفراد الشرطة المصابين في إطلاق نار بالمدينة المنورة

زار أمير منطقة المدينة المنورة، فيصل بن سلمان، أفراد الشرطة الثلاثة المُصابين في حادثة إطلاق النار بالمدينة المنورة أمس الجمعة.
وأطمئن، الأمير بن سلمان على الحالة الصحية لرجال الأمن ووجه بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.
وكانت السلطات السعودية، أعلنت مساء الجمعة، إصابة 3 رجال أمن في تبادل لإطلاق النار مع أحد المواطنين في المدينة المنورة.
وقالت السلطات إن أحد المواطنين في منطقة طيبة بالمدينة المنورة أطلق النار على سيارة، ثم دهس قائدها أثناء خروجه من السيارة، مشيرةً إلى أن مطلق النار فر من مكان الحادث وتحصن بمنزله، وأطلق النار على رجال الأمن السعودي، قبل أن يداهموا المنزل، ما أسفر عن إصابة 3 من الشرطة السعودية.