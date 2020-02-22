الأهلي ينتظر عقوبات مغلظة على لاعبي الزمالك .. وليد صلاح الدين يكشف دور رمضان صبحي مع الأحمر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي :









اعترف مدرب فريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، بمحاولة ناديا برشلونة وريال مدريد للحصول على خدمات لاعبيه في ظل أزمة عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.





