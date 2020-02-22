الأهلي ينتظر عقوبات مغلظة على لاعبي الزمالك .. وليد صلاح الدين يكشف دور رمضان صبحي مع الأحمر
السبت 22/فبراير/2020 - 07:36 ص
الاهلي والزمالك
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي :
اعترف مدرب فريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، بمحاولة ناديا برشلونة وريال مدريد للحصول على خدمات لاعبيه في ظل أزمة عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
أكد وليد صلاح الدين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، على أهمية دور رمضان صبحي جناح فريق الكرة بالقلعة الحمراء عن مباراة أمس أمام الزمالك في السوبر المصري.
يؤمن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بإن مقارنة لاعبه تاكومي مينامينو بإيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، أمر خاطئ.
تحدث محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة عن الواقعة التي حدثت بين الزمالك والاهلي بعد المباراة ، ومصير مباراة القمة في الدوري المصري .