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بين الناس

أهالى النعام يشكون من أكوام القمامة

السبت 22/فبراير/2020 - 07:36 ص
اكوام قمامة
اكوام قمامة
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كريم ناصر
بعث عمر عبد الرحيم،أحد قراء "صدى البلد"، برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بموقع صدى البلد الإخباري، يشكو فيها من انتشار اكوام القمامة  بمنطقة النعام بالقاهرة . 

وأوضح عمر أن منطقة النعام تحديدا شارعى سليم وامتداد شارع عين شمس  تعاني من انتشار اكوام القمامة ، مشيرا إلى عرقلتها حركة السير و افسادها المظهر الحضارى للحى 

وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل حل المشكلة.

ويقدم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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