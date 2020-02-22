أهالى النعام يشكون من أكوام القمامة

بعث عمر عبد الرحيم،أحد قراء "صدى البلد"، برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بموقع صدى البلد الإخباري، يشكو فيها من انتشار اكوام القمامة بمنطقة النعام بالقاهرة .





وأوضح عمر أن منطقة النعام تحديدا شارعى سليم وامتداد شارع عين شمس تعاني من انتشار اكوام القمامة ، مشيرا إلى عرقلتها حركة السير و افسادها المظهر الحضارى للحى





وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل حل المشكلة.



