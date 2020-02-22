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بين الناس

أهالي القلج بالقليوبية يشكون من أكوام القمامة

السبت 22/فبراير/2020 - 12:00 م
اكوام قمامة
اكوام قمامة
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كريم ناصر
أرسل القارئ عماد على شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد عن انتشار أكوام القمامة بشارع عوض الجزار بمنطقة القلج بمحافظة القليوبية.

وقال عماد في شكواه: "نحن أهالي القلج نعاني من انتشار اكوام القمامة  و الروائح الكريهة  بالمنطقة وتم تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى".

وطالب القارئ المسؤولين بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة حفاظا على أرواح المواطنين.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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