أهالي القلج بالقليوبية يشكون من أكوام القمامة

أرسل القارئ عماد على شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد عن انتشار أكوام القمامة بشارع عوض الجزار بمنطقة القلج بمحافظة القليوبية.





وقال عماد في شكواه: "نحن أهالي القلج نعاني من انتشار اكوام القمامة و الروائح الكريهة بالمنطقة وتم تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى".





وطالب القارئ المسؤولين بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة حفاظا على أرواح المواطنين.



