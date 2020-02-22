ومن المحتمل أن يتسبب إلغاء الكثير من الزيارات في خسائر تقدر بعدة مليارات ين، وفقًا لما ذكرته إحدى هيئات الصناعة، مشيرة إلى أنه من المقدر أن ينفق الركاب بشكل جماعي ما متوسطه 30 مليون إلى 40 مليون ين في كل ميناء.

ووجد استطلاع كيودو للحكومات التي تستضيف سفن الرحلات البحرية أنه تم إلغاء 206 زيارات على الأقل، حتى أمس الجمعة، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم خلال بقية العام.

ومن بين 10 موانئ يابانية، شهدت أوساكا أكبر عدد من الإلغاءات بنحو 37 زيارة، تليها هاكاتا 31 زيارة وأوكيناوا بنحو 25 زيارة.

وتكثف اليابان جهودها لمواجهة الانتقادات المتزايدة بشأن استجابتها الطارئة لتفشي فيروس كورونا الجديد، لا سيما المتعلقة بتعاملها مع سفينة "دايموند برنسس" التي خضعت للحجر الصحي في ميناء قبالة يوكوهاما بالقرب من العاصمة "طوكيو".

واعترف كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا بأن الحكومة تتخذ قرارات غير مسبوقة في التعامل مع الوباء، وقال في مؤتمر صحفي "إنها المرة الأولى بالنسبة إلينا.. لقد بذلنا قصارى جهدنا لمنع (تفشي العدوى)".

ويخضع قرار الحكومة بإبقاء آلاف الركاب وأفراد الطاقم محتجزين على متن السفينة للتدقيق، إذ رأى منتقدون إن هذا القرار أدى إلى زيادة خطر الإصابات الجماعية وإصابة أكثر من 600 حالة مؤكدة، ليصبح عدد المصابين على السفينة هو الأكبر بعد الصين، بؤرة انتشار الفيروس.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).