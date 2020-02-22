AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اهم الاخبار.. نفوق مئات الحيوانات البرية بمركز تفشى فيروس كورونا بالصين.. بدء تلقى طلبات حج القرعة

السبت 22/فبراير/2020 - 08:36 ص
أهم الأخبار
أهم الأخبار
Advertisements
نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:

على التليفزيون المصري.. محمد رمضان يظهر في أولى حلقات وائل الإبراشي
نشرة الصفحة الرسمية للقناة الأولي منذ قليل برومو أولي حلقات برنامج الإعلامي وائل الابراشي. 

نفوق مئات الحيوانات البرية بمركز تفشى فيروس كورونا بالصين.. لهذا السبب
كشفت عدد من التقارير الأخبارية أن أكثر من 100 حيوان بري لقت مصرعها بالقرب من مدينة ووهان مركز تفشي فيروس كورونا في الصين.

شاهد.. فنانة شهيرة تقوم بحركة «غير لائقة» خلال مهرجان الفجيرة والكاميرات تلتقطها
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو صادم للفنانة السورية «سوزان نجم الدين» وصفوه بغير اللائق في مهرجان الفجيرة.

إيطاليا تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا
أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، عن وفاة مريض في مدينة بادوا الشمالية بعد إصابته بفيروس كورونا، ليصبح أول ضحية ايطالية للمرض القاتل في البلاد.

الصين: 109 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم السبت، تسجيل 109 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، مشيرةً إلى أن عدد المصابين تجاوز حتى الآن 76 ألف شخصًا.

إمام المسجد المطعون في لندن يثير الدهشة.. ومفاجأة عن علاقته بحادثة الأميرة ديانا
تعرض إمام مسجد في لندن للطعن في الرقبة أول أمس على يد شاب بريطاني كاره للإسلام، بعد أن خدعه الشاب لفترة طويلة على أنه راغب في تعلم الإسلام ليتمكن من دخول المسجد باستمرار دون ريبة.

أحمد عادل وأمير عزمي عن حركة شيكابالا الخارجة : أهان شارة الزمالك
أكد أحمد عادل نجم الأهلي السابق، أنه لابد من إيقاف شيكابالا بعد تجاوزه أمام جماهير الأهلي عقب نهاية السوبر المصري.

الكويت تعلن إجراءات وقائية مشددة بعد انتشار كورونا في إيران
قال وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، إن بلاده اتخذت إجراءات احترازية ووقائية مشددة وفق خطة محكمة ومتعددة الأبعاد محليًا وخليجيًا وعالميًا، لحماية البلاد من فيروس كورونا المستجد بعد انتشاره في إيران.

بدء تلقى طلبات حج قرعة الداخلية بأقسام ومراكز الشرطة على الإنترنت حتى 8 مارس
تبدأ وزارة الداخلية اليوم وحتى يوم الاحد الموافق 8/3/2020 ، فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة ، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

بنت الجيران في الكويت.. شاهد رقص نساء ورجال في الشارع على مقطع من الأغنية
تخطت أغنية «بنت الجيران» حدود الجدل الذي أثارته في مصر وانتقلت إلى دول الخليج العربي، وذلك خلال مقطع فيديو مثير للجدل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعوات بحظر بيع الحيوانات البرية في الصين لتسببها في تفشي فيروس كورونا

شاهد | بيع الحيوانات المتسببة في انتشار فيروس كورونا سرا رغم حظرها بالصين

بسبب تفشي كورونا.. إير فرانس تمدد تعليق رحلاتها لـ الصين

ارتفاع الوفيات إلى 630 حالة و30 ألف إصابة في الصين بسبب كورونا.. تزايد المخاوف العالمية من انتشار الفيروس .. والرئيس الصيني يؤكد لـ ترامب قدرة بلاده على مكافحته.. أبرز ما جاء بالصحف السعودية

الصين تعلن ارتفاع الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد إلى 42600 حالة

بينهم طفل.. ارتفاع الإصابات بـ فيروس كورونا في فيتنام إلى 15 حالة

ترشيحاتنا

أمير كرارة يورط ظافر عابدين ويذيع سره على الهواء

بسبب فيروس كورونا.. الاعتداء بالضرب على طالب آسيوي ونقله للمستشفى

بجاكيت شفاف وبنطلون جلد.. زوجة مصطفى فهمي تلفت الأنظار

الأهلي ينتظر عقوبات مغلظة على لاعبي الزمالك .. وليد صلاح الدين يكشف دور رمضان صبحي مع الأحمر

الطماطم تسجل 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 22 -2- 2020.. فيديو

ثورة حب وتعاطف من رواد السوشيال مع البروفيسور مجدى يعقوب بعد سقوطه على الأرض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد براءة الجن.. التفاصيل الكاملة للحرائق الغامضة في قرية الشراقوة بـ كفر الشيخ.. صور

بأسعار خيالية للشباب.. رئيس «كيان» يكشف عن الموعد النهائي لطرح علامة «كوبرا» الرياضية

بجاكيت شفاف وبنطلون جلد.. زوجة مصطفى فهمي تلفت الأنظار