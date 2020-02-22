اهم الاخبار.. نفوق مئات الحيوانات البرية بمركز تفشى فيروس كورونا بالصين.. بدء تلقى طلبات حج القرعة

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:
على التليفزيون المصري.. محمد رمضان يظهر في أولى حلقات وائل الإبراشي
نشرة الصفحة الرسمية للقناة الأولي منذ قليل برومو أولي حلقات برنامج الإعلامي وائل الابراشي.
نفوق مئات الحيوانات البرية بمركز تفشى فيروس كورونا بالصين.. لهذا السبب
كشفت عدد من التقارير الأخبارية أن أكثر من 100 حيوان بري لقت مصرعها بالقرب من مدينة ووهان مركز تفشي فيروس كورونا في الصين.
شاهد.. فنانة شهيرة تقوم بحركة «غير لائقة» خلال مهرجان الفجيرة والكاميرات تلتقطها
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو صادم للفنانة السورية «سوزان نجم الدين» وصفوه بغير اللائق في مهرجان الفجيرة.
إيطاليا تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا
أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، عن وفاة مريض في مدينة بادوا الشمالية بعد إصابته بفيروس كورونا، ليصبح أول ضحية ايطالية للمرض القاتل في البلاد.
الصين: 109 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم السبت، تسجيل 109 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، مشيرةً إلى أن عدد المصابين تجاوز حتى الآن 76 ألف شخصًا.
إمام المسجد المطعون في لندن يثير الدهشة.. ومفاجأة عن علاقته بحادثة الأميرة ديانا
تعرض إمام مسجد في لندن للطعن في الرقبة أول أمس على يد شاب بريطاني كاره للإسلام، بعد أن خدعه الشاب لفترة طويلة على أنه راغب في تعلم الإسلام ليتمكن من دخول المسجد باستمرار دون ريبة.
أحمد عادل وأمير عزمي عن حركة شيكابالا الخارجة : أهان شارة الزمالك
أكد أحمد عادل نجم الأهلي السابق، أنه لابد من إيقاف شيكابالا بعد تجاوزه أمام جماهير الأهلي عقب نهاية السوبر المصري.
الكويت تعلن إجراءات وقائية مشددة بعد انتشار كورونا في إيران
قال وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، إن بلاده اتخذت إجراءات احترازية ووقائية مشددة وفق خطة محكمة ومتعددة الأبعاد محليًا وخليجيًا وعالميًا، لحماية البلاد من فيروس كورونا المستجد بعد انتشاره في إيران.
بدء تلقى طلبات حج قرعة الداخلية بأقسام ومراكز الشرطة على الإنترنت حتى 8 مارس
تبدأ وزارة الداخلية اليوم وحتى يوم الاحد الموافق 8/3/2020 ، فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة ، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.
بنت الجيران في الكويت.. شاهد رقص نساء ورجال في الشارع على مقطع من الأغنية
تخطت أغنية «بنت الجيران» حدود الجدل الذي أثارته في مصر وانتقلت إلى دول الخليج العربي، وذلك خلال مقطع فيديو مثير للجدل.