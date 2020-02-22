اهم الاخبار.. نفوق مئات الحيوانات البرية بمركز تفشى فيروس كورونا بالصين.. بدء تلقى طلبات حج القرعة

نشرة الصفحة الرسمية للقناة الأولي منذ قليل برومو أولي حلقات برنامج الإعلامي وائل الابراشي.





نفوق مئات الحيوانات البرية بمركز تفشى فيروس كورونا بالصين.. لهذا السبب

كشفت عدد من التقارير الأخبارية أن أكثر من 100 حيوان بري لقت مصرعها بالقرب من مدينة ووهان مركز تفشي فيروس كورونا في الصين.





شاهد.. فنانة شهيرة تقوم بحركة «غير لائقة» خلال مهرجان الفجيرة والكاميرات تلتقطها

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو صادم للفنانة السورية «سوزان نجم الدين» وصفوه بغير اللائق في مهرجان الفجيرة.





إيطاليا تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، عن وفاة مريض في مدينة بادوا الشمالية بعد إصابته بفيروس كورونا ، ليصبح أول ضحية ايطالية للمرض القاتل في البلاد.





الصين: 109 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم السبت، تسجيل 109 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، مشيرةً إلى أن عدد المصابين تجاوز حتى الآن 76 ألف شخصًا.





إمام المسجد المطعون في لندن يثير الدهشة.. ومفاجأة عن علاقته بحادثة الأميرة ديانا