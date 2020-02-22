محافظ أسوان يشهد ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل.. صور

شهد ظاهرة التعامد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية ، تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى صباح اليوم فى تمام الساعة 6,20 دقيقة صباحًا والتي استمرت لنحو 20 دقيقة، تحت شعار " مصر الأمن والأمان " وبحضور نحو 5 آلاف سائح أجنبى وزائر مصرى، إضافة إلى تغطية إعلامية واسعة من محطات تلفزيونية ومراسلى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة.





وأكد اللواء أشرف عطية أنه نظرًا للحضور السياحى والجماهيرى الكبير لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بمعبدى أبو سمبل، تم نقل هذا الحدث العالمى الفريد على شاشة عملاقة ووضعها أمام المعبد لإتاحة مشاهدة لحظة التعامد لجميع الحضور بعيدًا عن التزاحم والتكدس وهو الذى تزامن مع تقديم فقرات فنية للفرق المشاركة فى الفعاليات بساحة المعبد ليستمتع بذلك السائحين والزائرين ، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ العديد من إجراءات التنظيم والتأمين لتحقيق السيولة فى دخول وخروج المعبد ، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمنى داخل صحن المعبد وقدس الأقداس وهو الذى لاقى إرتياحًا من الأفواج السياحية والزائرين المصريين .









ومن جانبه، قال الأثرى أسامة عبد اللطيف مدير عام آثار أبو سمبل، إن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى تعد ظاهرة فريدة من نوعها حيث يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان والتى جسدت التقدم العلمى الذى توصل له القدماء المصريين ، خاصة فى علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل على ذلك الآثار والمبانى العريقة التى شيدوها فى كل مكان.





وأشار إلى أن هذه الآثار كانت شاهدة على حضارة عظيمة خلدها المصرى القديم فى هذه البقعة من العالم ،لافتا إلى أن ظاهرة تعامد الشمس تتم مرتين خلال العام إحداهما يوم 22 أكتوبر إحتفالًا ببدء موسم الحصاد ، والأخرى يوم 22 فبراير إحتفالًا بموسم الفيضان والزراعة.



