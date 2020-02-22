القادة الأوروبيون يفشلون في التوافق حول موازنة الاتحاد الأوروبي

أنهى قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 أمس القمة الاستثنائية التي استغرقت أعمالها يومين في بروكسل دون التمكن من بلورة توافق بين حكوماتهم بشأن تحديد حجم الموازنة الأوروبية المتعددة السنوات للفترة من عام 2021م إلى 2027م.



وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس " إن الخلافات كانت حادة بين الدول ولم يتم التمكن من بلورة توافق خلال القمة ولا تحيد موعد للقاء جديد".





ورفضت دول الشمال الثرية أي رفع في مساهمتها في الموازنة الاتحادية فيما أصرّت دول الجنوب والدول الشرقية على عدم التخلي عن أي من امتيازاتها.



