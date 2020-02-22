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اقتصاد

القادة الأوروبيون يفشلون في التوافق حول موازنة الاتحاد الأوروبي

السبت 22/فبراير/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
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وكالات
أنهى قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 أمس القمة الاستثنائية التي استغرقت أعمالها يومين في بروكسل دون التمكن من بلورة توافق بين حكوماتهم بشأن تحديد حجم الموازنة الأوروبية المتعددة السنوات للفترة من عام 2021م إلى 2027م.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس " إن الخلافات كانت حادة بين الدول ولم يتم التمكن من بلورة توافق خلال القمة ولا تحيد موعد للقاء جديد".

ورفضت دول الشمال الثرية أي رفع في مساهمتها في الموازنة الاتحادية فيما أصرّت دول الجنوب والدول الشرقية على عدم التخلي عن أي من امتيازاتها.

كانت القمة أول لقاء أوروبي على هذا المستوى منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي كانت ثاني مساهم بعد ألمانيا في الموازنة الأوروبية.
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