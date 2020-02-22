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لميس سلامة تستعرض نتائج الجولة المصرية البيلاروسية في العاصمة الإدارية.. فيديو

السبت 22/فبراير/2020 - 10:28 ص
الرئيس السيسي بجولة
الرئيس السيسي بجولة تفقدية مع رئيس بيلاروسيا
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فرح علاء الخولي

عرضت الإعلامية لميس ، فيديو يوثق زيارة رئيس بيلاروسيا، يوم الأربعاء الماضي للقاهرة ، وما أسفرت عنه الزيارة من توقيع اتفاقيات وما إلى ذلك، وأيضا عن جولته في العاصمة الإدارية الجديدة.


وقالت الإعلامية لميس سلامة، خلال فقرة السوشيال ميديا ببرنامجها الذي يذاع على فضائية صدى البلد، إن مصر تقوم بدور مهم في المنطقة الآن وهناك سعي مستمر من الدول الكبرى لتعزيز العلاقات والتعاون معها، وهذا نتيجة ما حققته الدولة المصرية من قوة اقتصادية وحالة عامة من الاستقرار والأمن والأمان.


وتابعت لميس سلامة ، أن هناك اهتماما من القيادة السياسية وفي مقدمتها الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تكون مصر دولة منفتحة على العالم ولها علاقات قوية تربطها بالدول الكبرى.


وأضافت أن زيارة رئيس دولة بيلاروسيا كانت واحدة من الزيارات المهمة وشهدت توقيع العديد من الاتفاقيات التي بدورها قامت بتأسيس مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين.


واصطحب الرئيس عبدالفتاح السيسي ضيفه في جولة بالعاصمة الادارية الجديدة وتفقدوا المعرض المقام بمناسبة انعقاد مجلس الاعمال المصري البيلا روسي.

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