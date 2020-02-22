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أخبار العالم

وزير بريطاني يكشف عن تعاون بين إسرائيل وإيران في تدمير العراق

السبت 22/فبراير/2020 - 10:14 ص
وزير بريطاني يكشف
وزير بريطاني يكشف عن تعاون بين إسرائيل وإيران لتدمير العراق
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سمر صالح

ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي أن وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو، كشف أن إسرائيل وإيران نسقتا وتعاونتا مباشرة فيما بينهما في المجالات العسكرية والاستخباراتية لتدمير العراق خلال الحرب العراقية - الإيرانية في الثمانينيات، حيث بلغت الصادرات الإسرائيلية من السلاح لإيران حينها ما قيمته ملياري دولار.

وبحسب الموقع، قال سترو: إن "إسرائيل منحت إيران معلومات عن مواقع عسكرية غربي العراق، وقامت إيران بقصفها، وإيران بدورها قدمت لإسرائيل الكثير من الصور لمفاعل تموز النووي العراقي، فقامت إسرائيل بتدميره".

وأضاف سترو أنه "من الجيد للعرب ألا يصدقوا كل ما يقال عن المؤامرات، وأن يثقوا بأنفسهم عوضًا عن الاكتفاء بإلقاء اللوم على الأمريكيين والبريطانيين"، واعتبر أنّ "المنطقة العربية ملعونة بالنفط الذي سينضب في النهاية، وإذا أراد العرب الخروج من هذه اللعنة، فعليهم تقليل الاعتماد على النفط"، وفق تعبيره.

ووفقًا للموقع، أكد سترو أن إقالته من منصبه، من قبل رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، كانت مفاجأة، معتبرًا أن "دعمه لإسرائيل لا يعميه عن خلافه مع الحكومة الإسرائيلية حول العديد من الملفات المتعلقة بكيفية تعاملها مع الفلسطينيين"، كاشفًا أنه دعا الحكومة الإسرائيلية للحوار مع حركة حماس بعد فوزها بالانتخابات عام 2006.

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