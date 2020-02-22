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أخبار البلد

وحيد أبيه وترك رضيعة بعمر شهرين.. نقابة الأطباء تنعي طبيب سوهاج

السبت 22/فبراير/2020 - 10:13 ص
الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو الفتوح
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محمد غالي

نعت نقابة الأطباء الدكتور محمد أبو الفتوح نائب التخدير بمستشفي سوهاج الجامعي، والذي توفي أول أمس في حادث مروع خلال حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكي وأصيب فيه ٨ أشخاص.

من جهة أخرى نشر بعض المقربين من الطبيب الراحل معلومات عنه عبر صفحاتهم على فيس بوك، حيث أكدوا أنه كان الابن الوحيد للدكتور أبو الفتوح محمود استشاري النساء والتوليد بمستشفى جرجا العام.

كما أشاروا إلى أن الطبيب الراحل لم يمض على زفافه سوى عام واحد فقط ولديه طفلة لم تكمل شهرين.

وشهد الطريق الزراعى دائرة مركز المنشاة بسوهاج حادثا مروعا بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، أسفر عن مصرع طبيب نساء وأولاده وإصابة 8 أشخاص.

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