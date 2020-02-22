AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسرائيل ترحب بقرار هيئة دولية لفرض العقوبات على إيران

السبت 22/فبراير/2020 - 10:14 ص
إسرائيل ترحب بقرار
إسرائيل ترحب بقرار هيئة دولية فرض كل العقوبات على إيران
Advertisements
سمر صالح

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بقرار "مجموعة العمل المالي" إدراج إيران في "القائمة السوداء" وفرض كل العقوبات عليها، قائلًا: "أرحب بقرار فريق العمل المالي، فرقة العمل الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإعادة إيران إلى قوائم المنظمة السوداء".

وبحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي، أضاف كاتس "قرار هذه الهيئة يعكس مخاطر إيران على النظام المالي الدولي، وتعرب إسرائيل عن أملها في أن يعتمد النظام المالي الدولي قرار مجموعة العمل المالي وأن تتخذ دول العالم إجراءات وقائية مالية فعالة لحماية الاقتصاد العالمي من مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال التي يمثلها النظام الإيراني".

وتعتبر "مجموعة العمل المالي" الدولية (جافي)، هي مجموعة لمكافحة غسيل الأموال وإيقاف تمويل "الإرهاب" ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.

وأعادت "مجموعة العمل المالي"، فرض كل العقوبات على إيران، معتبرة أنها لم تتخذ الإجراءات المنتظرة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي ختام اجتماع بالعاصمة الفرنسية باريس، قالت هذه  الهيئة في بيان لها: إنه "نظرًا لعدم تطبيق اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود طبقًا لمعاييرنا، قررنا إلغاء تعليق كل العقوبات وندعو الدول الأعضاء إلى تطبيقها بفاعلية".

وكانت "جافي" الهيئة الحكومية التي أنشئت في 1989 وتضم وزراء الدول الأعضاء، علقت العقوبات مؤقتًا في عام 2016 لمنح إيران الوقت للامتثال للمعايير الدولية؛ وتضم اللائحة السوداء للهيئة كوريا الشمالية وإيران.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرض رقابة مالية على تركيا في مجالات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

النقد العربي يحذر ..الاستقرار المالي العالمي يواجه المخاطر..وانخفاض أسعار الفائدة السبب..والعملات المشفرة تؤدي إلى الانهيار الاقتصادي

مجلس النواب يبحث تعديل قانون الكيانات الإرهابية

بعد إدراجه في ملحق جلسة اليوم.. تعرف على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب

النواب يوافق على مجموع مواد قانون مكافحة الإرهاب ويحيلها لمجلس الدولة

مركزي الإمارات يجري تحقيقات في غسل أموال مع بنك باكستاني

ترشيحاتنا

تتخطى الـ20 مليون جنيه.. شاهد احتراق سيارة فيراري F40 أمام أعين صاحبها

بجاكيت شفاف وبنطلون جلد.. زوجة مصطفى فهمي تلفت الأنظار

هل نسيان التشهد الأخير فى الصلاة يبطلها؟

اهم الاخبار.. نفوق مئات الحيوانات البرية بمركز تفشى فيروس كورونا بالصين.. بدء تلقى طلبات حج القرعة

مواعيد مباريات اليوم السبت 22-2-2020 والقنوات الناقلة

بعد براءة الجن.. التفاصيل الكاملة للحرائق الغامضة في قرية الشراقوة بـ كفر الشيخ.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان رانيا يوسف فى الفجيرة

بإطلالة بسيطة.. كارمن سليمان تتألق فى حفل خطوبة شقيقتها

بعد براءة الجن.. التفاصيل الكاملة للحرائق الغامضة في قرية الشراقوة بـ كفر الشيخ.. صور