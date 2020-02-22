إسرائيل ترحب بقرار هيئة دولية لفرض العقوبات على إيران

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بقرار "مجموعة العمل المالي" إدراج إيران في "القائمة السوداء" وفرض كل العقوبات عليها، قائلًا: "أرحب بقرار فريق العمل المالي، فرقة العمل الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإعادة إيران إلى قوائم المنظمة السوداء".

وبحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي، أضاف كاتس "قرار هذه الهيئة يعكس مخاطر إيران على النظام المالي الدولي، وتعرب إسرائيل عن أملها في أن يعتمد النظام المالي الدولي قرار مجموعة العمل المالي وأن تتخذ دول العالم إجراءات وقائية مالية فعالة لحماية الاقتصاد العالمي من مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال التي يمثلها النظام الإيراني".

وتعتبر "مجموعة العمل المالي" الدولية (جافي)، هي مجموعة لمكافحة غسيل الأموال وإيقاف تمويل "الإرهاب" ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.

وأعادت "مجموعة العمل المالي"، فرض كل العقوبات على إيران، معتبرة أنها لم تتخذ الإجراءات المنتظرة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي ختام اجتماع بالعاصمة الفرنسية باريس، قالت هذه الهيئة في بيان لها: إنه "نظرًا لعدم تطبيق اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود طبقًا لمعاييرنا، قررنا إلغاء تعليق كل العقوبات وندعو الدول الأعضاء إلى تطبيقها بفاعلية".

وكانت "جافي" الهيئة الحكومية التي أنشئت في 1989 وتضم وزراء الدول الأعضاء، علقت العقوبات مؤقتًا في عام 2016 لمنح إيران الوقت للامتثال للمعايير الدولية؛ وتضم اللائحة السوداء للهيئة كوريا الشمالية وإيران.