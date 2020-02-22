بلجيكا تتراجع عن دعوة أحد مناهضي إسرائيل لإلقاء كلمة في مجلس الأمن

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن بلجيكا تراجعت عن نيتها توجيه دعوة إلى براد باركير ممثل النقابة الدولية لحقوق الطفل الفلسطيني ليلقي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي حول جرائم حرب ترتكبها إسرائيل.

وأبدت مصادر دبلوماسية إسرائيلية رضاها عن قرار بلجيكا التراجع عن نيتها توجيه دعوة إلى براد باركير ممثل النقابة الدولية لحقوق الطفل الفلسطيني ليلقي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي حول جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في المناطق.

وكانت إسرائيل أعرب عن سخطها لتوجيه هذه الدعوة باعتبار أن هذه النقابة مرتبطة بحركة الجبهة الشعبية واستدعت السفير البلجيكي لتوبيخه.

ووفقًا للقناة، أكد باركير أن دعوته هذه أُلغيت بسبب ضغوط سياسية.

وفي سياق متصل، دعت إسرائيل بلجيكا إلى إلغاء عرض الكرنفال السنوي في نهاية هذا الأسبوع، بسبب استخدامه رسومًا كاريكاتورية معادية للسامية في السنوات السابقة.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تدوينة على موقع "تويتر" قال فيها: إنه "يجب أن تخجل بلجيكا، التي تُعدّ دولة ديمقراطية غربية، من السماح بمثل هذا العرض الساخر اللاذع المعادي للسامية في ألست"، وفق تعبيره.