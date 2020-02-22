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أخبار البلد

ندوة علمية بـ«الأطباء» تؤكد: الوضوء أفضل طرق الوقاية من كورونا

السبت 22/فبراير/2020 - 10:33 ص
الوضوء
الوضوء
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محمد غالي
يعد الوضوء من أفضل طرق الوقاية من فيروس مثل كورونا  وغيره من الأمراض والفيروسات؛ لغسل الأيدي 5 مرات يوميًا.

هذه الحقيقة كشف عنها اتحاد الأطباء العرب، في ندوة علمية عن فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة، والجمعية المصرية لمكافحة العدوى.

وبرزت في الندوة عدة نتائج منها:

_ يعد الوضوء من أفضل طرق الوقاية من مثل هذه الأمراض والفيروسات ومنها كورونا المستجد، بسبب غسل الأيدي 5 مرات يوميًا.
 
_ علي رأس الدول الأقل عرضة للإصابة لمثل هذه الفيروسات، البوسنة، بنسبة أمان بلغت 96%، تليها تركيا بنسبة 89%، بسبب كثرة غسل الأيدي لشعوب هذه الدول بسبب الوضوء، باعتبارها دولًا إسلامية.

_ فيروس كورونا ليس جديدًا، وهناك عدد من الفيروسات أطلق عليها "كورونا"، والفيروس قريب جدا من فيروس "سارس" الذى اكتشف فى إقليم جوانجدونج بالصين عام 2003، ونتج عنه 874 حالة وفاة وقتها.

_ انتقل "السارس" من خفاش إلى قط، ومنه إلى الإنسان، و فترة حضانته من يومين إلى 14 يوما، وهناك 7 أنواع من الفيروسات المتشابهة منها 5 شائعة، و2 باسم كورونا.

_ تأتي دول جنوب شرق آسيا بالمركز الأول كونها مصدر معروف للفيروسات فى الأبحاث العلمية، حيث خرج منها عدد كبير من الفيروسات والأمراض الوبائية على مدار التاريخ.

_ يعد مرض «كوفيد 19»، المعروف باسم كورونا المستجد، من الأمراض التى تشخّص بأنها ضيقة الانتشار.

_ لا ينتقل كورونا المستجد بسهولة من شخص لآخر، وأن انتقاله يتطلب اتصالًا عن قرب بمسافة لا تتجاوز 1.8 متر.

من جهة أخرى، أشارت الندوة إلى أن الدعاية المصاحبة للمرض أصابت الشعب بالهلع، ما رفع أسعار "تاميفلو" و"الماسك" فى مصر.

ولفتت إلى أن خطورة المرض تكمن عند إصابته كبار السن أو الفريق الطبى، وأنه ينتقل بالرذاذ والعطس المباشر أو استخدام الأغراض من أكثر من شخص.

وتابعت "فيروس كورونا المستجد عن طريق الطعام والشراب، وأن احتمال علاجه مرتفع جدا وتقع أكبر درجات الخطورة د على الأطباء، وأن ارتداء الماسك مهم جدًا لأعضاء الفريق الطبى، خاصة العاملين فى الاستقبال".
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