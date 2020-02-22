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أخبار العالم

مباحثات سعودية إثيوبية لبحث التعاون العسكري بين الجانبين

السبت 22/فبراير/2020 - 10:30 ص
اثيوبيا والسعودية
اثيوبيا والسعودية
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عرفة البنداري
أجرى رئيس الأركان الإثيوبي، الجنرال آدم محمد، محادثات مع نظيره السعودي، اللواء فياض الرويلي.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا" إن الاجتماع الذي عقد في الرياض، شهد مناقشة جوانب التعاون بين البلدين، وخاصة في مجال الدفاع، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول أهمية تعزيز الأمن والتعاون العسكري".

في السياق ذاته، التقى الجنرال آدم أيضًا بالمهندس أحمد البيز، مساعد الملك بمركز المساعدات الإنسانية والإغاثة والمشرف العام على العمليات والبرامج، وناقشا خلال الاجتماع عددًا من القضايا المتعلقة بالمجال الإنساني.

واطلع المهندس البيز المسؤول الإثيوبي على جهود المساعدات الانسانية للأشخاص المصابين في العالم، بما في ذلك إثيوبيا. فيما أشاد المسؤول الإثيوبي بجهود المساعدات الإنسانية والإغاثة في مختلف القطاعات الإنسانية ودورها المهم في دعم المحتاجين في العالم.

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